Da ne cveta cveće u studentskom pokretu i da međusobni odnosi nisu idealni kakvim pokušavaju da ih predstave građanima, potvrdio je i profesor Korać gostujući na N1
"VIDIM JA HAOSE UNUTAR STUDENTSKOG POKRETA, IMA RAZNIH GRUPACIJA" Žarko Korać na N1 o blokaderima (VIDEO)
Žarko Korać, bivši potpredsednik Vlade Srbije i profesor psihologije u penziji gostovao je na N1 i tom prilikom govorio o studentskim protestima i da unutar samog studentskog pokreta ima neslaganja.
- Ja sam sve vreme gledao kod studenata, verujte da sam to najviše gledao, vidim ja haose, razne grupacije unutar pokreta - komentarisao je Korać.
On je istakao da politika nije sprint na sto metara i dodao je da mu deluje da "studenti za sada hoće da trče maraton".
Kako je naglasio prilikom gostovanja, svedočio je mnogim smenama vlasti:
- Ja ne kažem da ne može biti gore. Ja imam dovoljno godina da znam da stvari mogu biti bolje, a mogu biti i gore - rekao je Korać.
