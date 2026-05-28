Žarko Korać, bivši potpredsednik Vlade Srbije i profesor psihologije u penziji gostovao je na N1 i tom prilikom govorio o studentskim protestima i da unutar samog studentskog pokreta ima neslaganja.

- Ja sam sve vreme gledao kod studenata, verujte da sam to najviše gledao, vidim ja haose, razne grupacije unutar pokreta - komentarisao je Korać.

On je istakao da politika nije sprint na sto metara i dodao je da mu deluje da "studenti za sada hoće da trče maraton".

Kako je naglasio prilikom gostovanja, svedočio je mnogim smenama vlasti:

- Ja ne kažem da ne može biti gore. Ja imam dovoljno godina da znam da stvari mogu biti bolje, a mogu biti i gore - rekao je Korać.