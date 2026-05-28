– Vaš glas treba da se čuje. I vi niste sami, niko od vas. Nije sramota biti osoba sa invaliditetom, sramota je predati se. Sramota je odustati. Sramota je skrstiti ruke i reći: "Nemam volju za životom". Vi od vašeg života niste odustali. Volja kojom ste naoružani pokazuje svima nama kolika je vrednost života. Ako sam nešto naučila u životu, naučila sam to od svih vas obilazeći Srbiju i razgovarajući sa vama – shvatila sam da su izgubili samo oni koji se predaju. Želela sam da sa svakim savezom imam direktan i neposredan kontakt, da kroz ovakve susrete i razgovore predstavimo šta je to što smo zajedničkim snagama osmislili kao projekat za ovu godinu. Recimo, jedna novina koju ćemo ove godine realizovati u saradnji sa vašim društvom jeste boravak i rehabilitacija za obolele od multiple skleroze. Biće obezbeđen oporavak za 75 lica u Atomskoj banji i drugim banjama koje budu predstavljene kao mesta koja će pomoći vašoj rehabilitaciji i sveukupnom zdravstvenom stanju. Želim da zajednički predstavimo Srbiju 2027. godine na svetskoj izložbi EXPO. Želimo da cela međunarodna javnost vidi šta je to što smo uradili, ali na kraju, sve ovo što činimo ne činimo zbog drugih – činimo zbog vas – poručila je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.