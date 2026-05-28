O odnosima Srbije sa Kinom i Sjedinjenim Američkim Državama, najavljenim investicijama, kao i političkim porukama koje stižu iz Pekinga i Vašingtona, govorili su Marko Matić iz Centra za odgovorne medije i Perko Matović, savetnik ministra informisanja u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji.

Sagovornici su se osvrnuli i na ulogu medija u oblikovanju javnog mnjenja i interpretaciji aktuelnih političkih dešavanja.

"Mir i stabilnost su zajednički interes Srbije i SAD"

Marko Matić iz Centra za odgovorne medije ocenio je da se u delu opozicionih medija koristi tehnika "frejminga" kako bi se određeni sadržaji predstavili kroz unapred zadat okvir. Kako je objasnio, time se fokus stavlja samo na segmente koji odgovaraju određenoj interpretaciji.

- Dakle, to je manipulativna tehnika koju mediji koriste da formiraju određeni okvir za interpretaciju kod svojih gledalaca, gde osvetljavate samo one uglove koji vama odgovaraju i stavljate fokus na pojedinačne stvari koje vama odgovaraju - rekao je Matić.

On je dodao da su mir i stabilnost zajednički interes Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, te da se na tome zasniva strateški dijalog između dve strane. Kako je naveo, unutrašnja politička pitanja Srbije trebalo bi da ostanu u nadležnosti njenih građana, dok se odluke donose na izborima, a ne na ulici.

- Dobro je što Sjedinjene Američke Države nisu zainteresovane za unutrašnja politička pitanja u Srbiji. To je odluka na našim građanima ko će da pobedi, ko će da vodi našu zemlju, i o tome će da se odlučuje na izborima, neće na ulici i neće u stranim centrima - istakao je Matić.

Govoreći o američkom izveštaju, Perko Matović, savetnik ministra informisanja, ocenio je da se pristup Vašingtona u poslednjim godinama razlikuje u odnosu na ranije administracije, posebno kada je reč o Balkanu. Kako je naveo, američka politika u tom kontekstu bila je manje zasnovana na pritiscima nego ranije.

- Uopšte je jasno bilo da će Trampova administracija imati potpuno drugačiji odnos nego što su inače do sada imale američke administracije, i to nismo tvrdili nikada iz neke vrste fantazije ili iluzornog ponašanja, nego iz iskustva koje smo imali tokom njegovog prvog mandata - rekao je Matović.

Dodao je i da, uprkos kritikama koje lično ima prema Donaldu Trampu, smatra da je njegova politika prema Balkanu bila drugačija u odnosu na prethodne američke predsednike.

- Ja Donalda Trampa kritikujem izuzetno. Smatram da je najgori američki predsednik u istoriji američkog postojanja, ali je činjenica da u prvom i drugom mandatu po pitanju Balkana nije vršio takve vrste ucenjivačkog pritiska kakve smo nekada mogli da očekujemo od nekih drugih američkih predsednika - naveo je Matović.

O skupovima blokadera

U nastavku razgovora o incidentima na protestima i tumačenju događaja nakon njihovog razilaženja, sagovornici su analizirali pitanje odgovornosti organizatora, postupanja policije i načina na koji se javnosti predstavljaju informacije o hapšenjima i kaznama.

Marko Matić je ocenio da se u ranijim slučajevima pojavljivala praksa prebacivanja odgovornosti za incidente na "ubačene elemente", dok se, kako je naveo, istovremeno ukazivalo na propuste u organizaciji javnih skupova.

- Ako se sećate prvih skupova u Novom Sadu nakon pada nastrešnice, kada je došlo takođe do incidenata napada na gradsku kuću, oni su i tada pričali da su to ubačeni elementi, a pri tome nisu imali organizovanu redarsku službu za taj skup. I pose toga su počeli da organizuju redarske službe, ali samo dok traje skup, kad se skup krene da se razilazi, nestanu redarske službe i tad nastaju incidenti - rekao je Matić.

Dodao je da, prema njegovim rečima, zakon o javnim okupljanjima jasno definiše odgovornost organizatora i obavezu obezbeđivanja reda tokom celog trajanja skupa.

- To su propusti organizatora. To su propusti organizatora. Imali smo mnogo neprijavljenih skupova. Upravo zato postoji zakon o javnim okupljanjima gdje morate, postoji jasna odgovornost onih koji organizuju javno okupljanje, da prijave skup, da obezbede redarsku službu, baš da ne bi dolazilo do incidenata - istakao je Matić.

Na pitanje o kaznama i odgovornosti, Perko Matović je ocenio da je bezbednosni sektor u Srbiji bio previše uzdržan u reakcijama tokom incidenata, kako bi se izbegla eskalacija.

- Ja smatram da je bezbjednosni sektor generalno preblag tokom celog trajanja pokušaja obojene revolucije u Srbiji. Dakle, vi ako pogledate šta je sve trpela država da ne bi reagovala, da ne bi bilo eskaliranja situacije, to je potpuno neverovatno - rekao je Matović.

Dodao je i da su, prema njegovom mišljenju, reakcije države u više navrata bile ograničene, uprkos incidentima tokom protesta.

