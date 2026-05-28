Student Marko Đenadić, blokader sa FTN u Novom Sadu bio je gost na TV Insajder. Tema je bio skup studenata na Slaviji 23. maja, a on je nasilje na ulicama okarakterisao kao ''nekakav konflikt'', ističući i da ''nasilje nije dugo trajalo''.

- Nisam siguran da je bilo dosta nasilja iz razloga što, da je bilo dosta, po mom mišljenju, bi trebalo da traje danima i da je to nešto... objektivno. To neko ''nasilje'' koje se dogodilo, upotrebio sam ove navodnike, mislim, dogodili su se neki kontejneri, neka lica maskirana, napadaju policiju koja je jednako maskirana, to su onako, nejasne stvari. Ali, nije to objektivno dugo trajalo i bila je zanimljiva činjenica količina policije koja se pojavila na ulicama, jer samo što tenkove nisu izveli, a objektivno kad se vidi na kamerama, to je možda nekih 100-200 ljudi koji učestvuju u nekom konfliktu nejasnom.

Tokom blokaderskog okupljanja strašno nasilje preplavilo je centralne ulice Beograda 23. maja, kada su blokaderi nakon protesta na Slaviji napadali pripadnike policije, gađali ih bakljama, topovskim udarima, kamenicama i flašama.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je povređeno 17 policijskih službenika, kao i da je 47 lica dovedeno u prostorije MUP-a, od čega je jedno lice imalo diplomatsku ličnu kartu.

Dačić je rekao da policija nikoga nije napadala, dok se nije dogodio napad na policijske službenike i dodao da nijedan policajac ne priželjkuje da se sukobi sa nekim ili da ga neko udari kamenom u glavu kada ode na posao.

- Pa koji to policajac ujutru kad krene na posao priželjkuje da dođe da se bije sa nekim ili da ga neko kamenom udari u glavu? Čime su to zaslužili naši policajci? To nije samo pirotehnika. To su kamenice, motke, štapovi. To su napad na predsedništvo i na ljude koji su okupljeni u Pionirskom parku i napad na policijske službenike. Juče je bio jedan klasičan predizborni skup. Oni vode predizbornu kampanju. Imajte svoju politiku, imajte svoja uverenja. To je jedna stvar. Druga je stvar da nam je potreban građanski mir, a ne građanski rat! Čemu služi to, osim da neko namerno izaziva sukobe sa policijom? -rekao je ministar.

