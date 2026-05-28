Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se povodom stravičnog incidenta koji se dogodio sinoć u Novom Sadu, kada su pripadnici blokaderskog pokreta zverski pretukli dvojicu aktivista Srpske napredne stranke, Miroslava i Stefana, još jednom pokazujući da je nasilje jedini program koji nude građanima.

Vučević je istakao da se napad dogodio pod okriljem noći, na mučki i kukavički način, u trenutku kada su aktivisti obavljali svoje redovne stranačke aktivnosti.

– Kasno sinoć u Novom Sadu, na Novom naselju, u Ulici Kaće Dejanović i Braće Dronjak, mučki i kukavički su napadnuta dvojica naših članova, naših aktivista Miroslav i Stefan. Napali su ih blokaderski banditi, kukavice, bitange i nasilnici, i još jednom pokazali pravo lice blokaderskog pokreta. Pokazali su na šta bi ličili i Novi Sad i cela Srbija kada bi oni odlučivali o nama i o svim građanima. Nemoćni da kažu jednu reč, jednu rečenicu o svom političkom programu, nekoj ideji, cilju ili viziji, ponovo su pokazali svoje najgore lice – nepatvoreno nasilje – poručio je Vučević.

On je najoštrije osudio ovaj čin i izrazio solidarnost sa povređenim mladićima i njihovim porodicama, naglašavajući da država mora reagovati odlučno i bez izuzetka.

– Teško su nam povredili momke. Želim im da se što pre oporave, i Miroslavu i Stefanu, i želim svako dobro njihovim porodicama. Zahvalan sam im na borbi za Srbiju i za naš Novi Sad. Verujem da će nadležni vrlo brzo naći ove krvnike i kukavice, a da ćemo videti da i tužilaštvo i sud jednako primenjuju zakon, baš kao što ga primenjuju u slučaju onih koji nisu u blokaderskom pokretu. Niko neće zaustaviti Srbiju, jer Srbija je jedna jedina i Srbija pobeđuje – zaključio je Miloš Vučević.