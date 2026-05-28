Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, tokom obraćanja iz Kine, da će prisustvovati Samitu Evropska unija – Zapadni Balkan, koji će 5. juna biti održan u Tivtu, jer ga je na isti pozvala predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen .

- Idem zato što me je pozvala Ursula fon der Lajen inače ne bih išao, neću preko Pekinga, nego ću sam da odlučim kako ću, možda ću u inat Đilasu preko Trebinja, a možda i neću, ja sam slobodan čovek, sam biram svoj put. U Tivat ću da odem, da sačekam da mi sve u lice objasne svi ti mnogo hrabri koji se iživljavaju na mojoj porodici - naveo je Vučić.