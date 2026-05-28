- Oglasila se nekadašnja DOS-ova perjanica Žarko Korać na luksemburškoj N1, naravno i kaže ''da je na mestu Aleksandra Vučića, on ne bi mirno spavao''. U nekim drugim državama Žarko Korać bi, po nalogu Tužilaštva, bio priveden i bila bi izvršena provera da li je ovo pretnja upućena predsedniku Srbije, ali se to kod nas, verovatno, neće dogoditi - ocenjuje analitičar.

- Kaže Žarko Korać ovde još jednu interesantnu stvar: ''Mi živimo danas u mračno doba Srbije''. E, da vidimo kakvo je to mračno doba, naspram svetlog doba kada su Žarko Korać i slični vodili Srbiju. Danas je prosečna plata u Srbiji 1.038 evra, u njegovo doba je to bilo 366 evra, 2012. godine. Onda, dalje, nezaposlenost danas u Srbiji 8 odsto, u njegovo doba tri puta veća - 24 odsto. Direktne strane investicije u Srbiji u poslednjih godinu dana su 4,5 milijarde evra, u njegovo doba su bile 6,5 puta manje, oko 700 miliona evra. Još možda najbitnija stvar - pošto se oni stalno žale na neku medijsku cenzuru i slične budalaštine. Danas vi imate dve televizije koje su u pedeset, ili šezdeset odsto Srbije na prvom ili drugom mestu postavljene na daljinskom upravljaču i po listi kanala. Nabrojte mi jednu televiziju koja je bila opoziciona od 2008. do 2012. godine koja je bila u prvih sto kanala. Ne postoji nijedna. I peta stvar - 837 sudija i 150 tužilaca i njihovih zamenika ste ostavili bez posla, ljude izbacili na ulicu u tzv. reformi pravosuđa 2009. godine. Danas niko od blokaderskih sudija i tužilaca nije ostao bez posla. E, to vam je ta ''svetla Srbija'' Žarka Koraća, a ovo vam je današnja ''mračna Srbija'' sa 1.037 evra prosečnom platom Aleksandra Vučića .Građani će uskoro na izborima reći šta misle o toj nekadašnjoj, tzv. svetloj i ovoj mračnoj Srbiji. Ali, mislim da je Žarko Korać svoje odsvirao - naglašava Piper.