Slušaj vest

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović na suđenju u Višem sudu, gde se vodi postupak protiv studenta Arsena Milosavljevića, koji se tereti za fizički napad na prvog čoveka grada, izrazio je žaljenje što je ovaj mladi čovek bio samo instrument u tuđim rukama i rekao je da mu sve oprašta.

- Te večeri minule godine u Nišu su napadnute majke, bake, sestre i supruge i to je ono što mene najviše boli. Zbog toga želim da poručim mladim ljudima da se bilo kakav politički stav ne izražava napadom na ulici, već u vreme održavanja izbora. Mladi čovek koji se nalazi u sudnici nije kriv i opraštam mu. Opraštam mu, jer smatram da je bio instrument u tuđim rukama. Pre svega mi je žao što se u sudnici nalazi mlad čovek čija je energija pogrešno usmerena. Umesto da se na toj klupi nalaze podstrekači i inspriratori, nalazi se on. Ne želim da upropastim jedan mlad život, jer mladi zaslužuju drugu šansu. Zbog toga još jednom nudim svima dijalog i ruku pomirenja - kazao je gradonačelnik Pavlović koji je podvukao da ga nijedan verbalni kao ni fizički napad neće zastrašiti.

On je dodao da će nastaviti da radi bez straha za sve ljude u Nišu, uključujući i one koji misle drugačije od njega.

- Moja borba za bolje uslove za mladost Niša biće još jača. Biću nepokolebljiv u nameri da mladima pomognem da nađu pravi put. To nije put napada na one koji misle drugačije, već put dijaloga - rekao je gradonačelnik Dragoslav Pavlović

.

Dragoslav Pavlović, gradonačelnik Niša Foto: Grad Niš

On je podsetio da se očekuje završetak izgradnje drugog krila Naučno-tehnološkog parka, kako bi se zaposlilo još više mladih, da je nedavno stigla građevinska dozvola za novo niško porodilište i da se završava peti paviljon studenstkog doma gde će studenti u najmodernijim uslovima moći da borave i stiču nova znanja.

- Želimo da mladim ljudima pružimo najbolje uslove za život. Nismo zaboravili ni roditelje osnovaca koji će i ove godine u letnjim mesecima dobiti po 20.000 dinara kao pomoć pred početak nove školske godine. Razumem da kod određenog dela sugrađana, posebno među mladima, postoji bunt. To je prirodno. Ali, taj bunt moramo zajedno da usmerimo na napredak i stvaralaštvo, a ne na nasilje. Siguran sam da će doći trenutak kada ćemo hladnih glava sestii za sto i razgovarati. To je jedini put ka ozdravljenju našeg društva. Ja ne mogu da kažem sudu i tužilaštvu šta da rade jer oni to rade po službenoj dužnosti. Ono što mogu je da se ne pridružim gonjenu ovog mladog čoveka. Moramo da oprostimo greške jedni drugima i da u narednom periodu sednemo i razgovaramo - rekao je na kraju gradonačelnik Pavlović.