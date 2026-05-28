U Vladi Srbije danas je održana Druga sednica Saveta za porodicu i demografiju, a premijer prof. dr Đuro Macut izjavio je da su na njoj analizirane i planirane dalje aktivnosti po pitanju poboljšanja demografske karte Srbije.

Macut je, u izjavi za novinare, naveo da je pitanje demografske slike Srbije nacionalni problem od visokog interesa i dodao da će Vlada Srbije i Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju raditi na tome da uspostave merila i kriterijume kako bi se poboljšala natalitetna stopa i uopšte demografska slika u Srbiji.

Naglasio je da su tokom sednice razmatrali i nepovoljne trendove koji se dešavaju u zemlji po pitanju nataliteta i demografske zime, kao i o projektima na kojima bi trebalo raditi u okviru aktivnosti koje se tiču porodice i demografije za period 2026 - 2036.

Macut je naglasio da će nova Strategija demografskog razvoja Srbije za period 2026-2036. godine biti prvi sveobuhvatni dokument koji će objediniti pitanja porodice, rađanja, migracija, zdravlja, obrazovanja, zapošljavanja i regionalnog razvoja u jednu ozbiljnu državnu politiku.

- Ovo nije stvar jedne generacije, ovo je nešto što treba da se tiče naše zemlje i da se brine u narednom periodu. Ovo je aktivnost koja mora da bude kontinuirana. Vlada Srbije će i u narednom periodu nastaviti da sve svoje aktivnosti usmerava ka tome da se poboljšaju svi uslovi za poboljšanje stope fertiliteta i nataliteta i omogućavanja da ljudi koji zasnuju svoje porodice, da mogu da se i ekonomski osnaže i da budu vrlo aktivni članovi našeg društva - kazao je Macut.

Na Drugoj sednici Saveta za porodicu i demografiju, razmatrani su i strateški pravci i mere u oblastima demografskog razvoja i podrške porodici.

U saopštenju Vlade Srbije navodi se da je Macut poručio da država ostaje posvećena donošenju odgovornih i održivih mera koje će doprineti demografskoj obnovi, ravnomernom regionalnom razvoju i boljem kvalitetu života građana.

Istakao je da je ulaganje u porodicu ujedno i ulaganje u budućnost Srbije i dodao da će Vlada nastaviti da kreira mere koje podstiču rađanje, ostanak mladih u zemlji i jačanje društvene stabilnosti.

Prema njegovim rečima, demografska politika podrazumeva sigurnija radna mesta, rešavanje stambenog pitanja mladih, dostupne vrtiće, bolju zdravstvenu zaštitu, podršku roditeljima, zaštitu reproduktivnog zdravlja, ali i ravnomerniji razvoj Srbije.

Naglasio je da će Srbija nastaviti sa ovim aktivnostima i najavio da će uskoro biti održana treća sednica Saveta za porodicu i demografiju Vlade Srbije.

Premijer je istakao da će se na toj sednici čuti koje su i praktične stvari vezane za donošenje konačnog plana i za implementaciju plana za poboljšanje demografske slike u zemlji.

Savet za porodicu i demografiju formiran je kao međusektorsko telo Vlade Republike Srbije radi praćenja demografskih kretanja, predlaganja mera populacione politike i koordinacije aktivnosti usmerenih na podršku porodici i demografskom razvoju Srbije, dodaje se u saopštenju.