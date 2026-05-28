Konvencijom u sportskoj hali u Žitkovcu kod Zvečana Srpska lista je započela predizbornu kampanju za vanredne parlamentarne izbore. Pred više hiljada ljudi predstavnici Srpske liste su istakli da je 7. juna potrebno jedinstvo i sloga, jer je svaki glas - glas za opstanak i ostanak Srba na Kosovu.

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek rekao je da je ovo sabor srpskog jedinstva, pobede i sloge na izborima 7. juna.

- Danas više nego ikada potrebna nam je sloga, nema mesta podelama! Svi Srbi na Kosovu i Metohiji treba da dišu kao jedan i da budu jedan glas, da budu uz Srpsku listu, trobojku i broj 119. Mi smo uz pomoć države Srbije bedem opstanka Srba - poručio je Elek i dodao da ovo nisu obični izbori, već referendum za opstanak Srba na ovim prostorima.

Gradonačelnik Zvečana Dragiša Milović rekao je da, uprskos svim opstrukcijama iz Prištine, Srpska lista ne odustaje od borbe za interese srpskog naroda, kao i da je cilj osvajanje svih deset mandata koji pripadaju srpskoj zajednici.

- Cilj Kurtija je da nam težak život još više zagorča i da naša deca ovde nemaju perspektivu, ali mi to nećemo dozvoliti. Cilj hapšenja Srba u Gračanici je da se zaplaši srpski narod i da se pomogne Nenadu Rašiću - rekao je Milović.

Obratio se predstavnicima međunarodne zajednice i zatražio da zaštite srpski narod na Kosovu kao i da što pre krene implementacija ZSO.

- Trpimo teror, hapšenje, zatvaranje, nemamo zagarantovana ljudska prava. Bez obzira koliko je teško izdržaćemo pod uslovom da budemo složni i jedinstveni i zato su nam ovi izbori veoma važni - poručio je Milović.

Kandidat za poslanika Srpske liste Igor Simić rekao je da na izborima narod odlučuje o svom opstanku na Kosovu kao sto je to bilo i prethodnih 26 godina,

- Zato na ovom izborima Srpska lista mora osvojiti deset od deset mandata srpskog naroda - kazao je on.

Kandidatkinja za poslanicu Jovana Radosavljević istakla je da je ovo pitanje nacionalne odgovornosti i političkog opstanka Srba na Kosovu.

Obratila se Jasna Milkovanović, direktorka PU ''Naše dete'' iz Zubinog Potoka, i rekla da nikada nije bilo više dece u ustanovi koju vodi.

- Jedino ako nas ima, ako ovde rađamo decu, ovde ćemo opstati i ostati. Podržimo Srpsku listu zbog opstanka sloge i sigurnosti naše dece i našeg naroda - rekla je Milovanović.

Prva konvencija Srpske liste u Žitkovcu kod Zvečana počela je sa zakašnjenjem jer je, kako je na početku rekao Igor Simić, iz sistema "ispao" dalekovod koji celo mesto i sportsku halu napaja strujom. Simić je pred više hiljada okupljenih građana rekao da je ovo bila još jedna opstrukcija i pokušaj da se skup ne održi.