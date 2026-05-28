Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas povodom Kurtijevog preuzimanja železničkih stanica u Zvečanu i Leposaviću.

- Srbe na Kosovu i Metohiji očekuje mnogo muka, kao i posle izbora. Zato i gledamo da pomognemo koliko možemo u ovakvim uslovima što nije mnogo, ali rešenje nije u napuštanju ognjišta - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara na završetku posete Kini.

Vučić je istakao da ne veruje u reakciju međunarodne zajednice koja bi, da je to iskreno želela, naterala Prištinu da do sada formira Zajednicu srpskih opština.

- Dugo sam u tom sistemu, od 2012. godine i znam šta mogu da kažem, a šta ne. Ali, mogu sa ponosom da kažem da Vojska Srbije raste i još brže će se modernizovati. Naša armija pravi kvantne skokove. Nešto imamo, nešto dobijamo i nešto ćemo tek da uzimamo. Detalje o tome šta je to što stiže ćete dobiti iz nekih drugih zemalja narednih dana, jer oni imaju obavezu da to objave, mi nemamo. Naša armija će biti dovoljno snažna da nas zaštiti od svakoga i da bude jak odvraćajući faktor - naglasio je Vučić.

