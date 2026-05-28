Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas u okviru zvanične posete Španiji, sa predsednicom španskog Kongresa Fransinom Armengolom o daljem jačanju bilateralnih odnosa između dve zemlje, sa akcentom na parlamentarnoj saradnji.

- Srdačan sastanak sa predsednicom Kongresa Kraljevine Španije. Razgovarale smo u otvorenoj i prijateljskoj atmosferi o daljem jačanju bilateralnih odnosa između Srbije i Španije, sa akcentom na parlamentarnoj saradnji. I njoj sam takođe ponovila izuzetnu zahvalnost našeg naroda na nepokolebljivom stavu o poštovanju teritorijalnog integriteta naše zemlje - navela je Brnabić.

Ocenila je da je ovaj susret još jednom potvrdio bliskost odnosa dve zemlje i zajedničku opredeljenost da ih dodatno unapređuju u interesu građana obe zemlje.

- Nadam se da ću u bliskoj budućnosti imati priliku da uzvratim ovako divno gostoprimstvo - istakla je Brnabić.

Ona se prethodno u domu španskog Kongresa upisala u knjigu posetilaca.

Brnabić je zvaničnu posetu Španiji počela sastankom sa predsednikom španskog Senata Pedrom Roljanom, sa kojim je razgovarala o unapređenju parlamentarne saradnje, ekonomskih odnosa i daljem jačanju prijateljskih odnosa Srbije i Španije.

U okviru posete Madridu, Brnabić je imala i sastanak sa Mešovitom komisijom za EU u Kongresu Španije.

