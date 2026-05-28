Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da bila "vin-vin" situacija i za Srbiju i za EU ako bi se prihvatila inicijativa predsednika Aleksandra Vučića da naša zemlja uđe u evropski ekonomski prostor i u Šengen zonu, ocenjujući i da bi integracija čitavog Zapadnog Balkana bilo najbolje rešenje i da je EU nekada donosila tako smele i odvažne političke odluke.

Brnabić, koja boravi u zvaničnoj poseti Kraljevini Španiji, odgovarajući na pitanje novinara da li Srbija može reformama da ubrza svoj evropski put, s obzirom na različite inicijative za pristupanje zemalja Zapadnog Balkana EU, odgovorila je da smatra da Srbija vodi praktičnu i pragmatičnu politiku koja se, pre svega i na prvom mestu, uvek tiče građana Srbije i njihove koristi, kao i koristi za našu privredu.

- U tom smislu, ja zaista mislim da je inicijativa koju je pokrenuo predsednik Aleksandar Vučić, da mi uđemo praktično u evropski ekonomski prostor i u Šengen zonu, najbolja za naše građane i za našu privredu. A konačno, to bi nama donelo mnogo veću konkurentnost, samim tim mnogo više radnih mesta, lakše privlačenje investicija, mnogo bolji životni standard. Tako da bih se ja fokusirala na te stvari koje mogu da budu vin-vin, dakle da donesu odmah koristi našim građanima i našoj privredi, ali takođe i samoj Evropskoj uniji - rekla je Brnabić novinarima u Madridu.

Istakla je da razume zabrinutost građana nekih država članica Evropske unije, kao i njihove privrede koja, kao i privreda u svakoj zemlji, mora da plaća za celu administraciju.

- Ja razumem da se oni plaše da će proširenje dovesti do toga da su odluke u okviru same Evropske unije još sporije, da je ta težina administracije još veća, zato što imate i uvećavanje same Evropske komisije. Ako svaka država članica mora da ima svog komesara, to je zaista nesprovodivo više - ocenila je Brnabić.

Foto: Peđa Vučković

"Donošenje odluka po principu prava veta takođe znači dodatne probleme"

Ona je istakla da evropska konkurentnost sve više trpi zbog toga, a morala bi da bude sve ubrzanija, a EU sve efikasnija.

- Donošenje odluka po principu prava veta takođe znači dodatne probleme. I te stvari mi moramo da razumemo i moramo u tom partnerskom odnosu da pokušamo zajedno da iznalazimo neka inovativna rešenja, a koja će odgovarati i samoj Evropskoj uniji i nama kao zemljama kandidatima - ocenila je predsednica parlamenta.

Istakla je da ona misli da je integracija čitavog Zapadnog Balkana nešto što bi bilo najbolje, da bi to bila smela i odvažna politička odluka, ali da je EU ranije donosila tako smele i odvažne političke odluke.

- Mi ćemo se za to boriti i gledaćemo da budemo pragmatični i gledaćemo da pokazujemo da jesmo konstruktivni partneri koji umeju da slušaju i da čuju šta su te njihove zabrinutosti i njihovi problemi, šta je njihova bojazan i na to takođe da odgovaramo, ali na način da je to u interesu naših građana i naše privrede. Tako da je to sada nešto što je tema o kojoj se dosta razgovara i razmišlja u samoj Evropskoj uniji - rekla je Brnabić.

Dodala je da je sa domaćinima razgovarala o tome i da je stav Španije da svaka nova članica treba da ima odmah punopravno članstvo u smislu prava i obaveza u EU.