Slušaj vest

Od zvanične posete delegacije Srbije, koju je predvodio predsednik Aleksandar Vučić, Narodnoj Republici Kini, i pre odlaska se očekivalo mnogo. Nakon završetka posete, zaključak je da je postignuto i više od očekivanog.

Predsednik Vučić je, pre svega, potvrdio čelično prijateljstvo i strateško partnerstvo sa predsednikom Si Đinpingom, a nakon tog političkog impulsa počela su da se otvaraju i ekonomska vrata. Sastao se sa čelnicima 29 kompanija, dogovorene su investicije i potpisani ugovori u vrednosti od 953 miliona evra. Očekuju se novi dogovori i u junu, kada će, kako je rekao, biti velikih vesti za Šid ili Zrenjanin. Šabac je već u sferi interesovanja, a u centru pažnje biće i 15. jul, kada u tom mačvanskom gradu počinje prva faza sklapanja humanoidnih robota na kojima će pisati "Made in Serbia". I međunarodni ugled Srbije praktično je promenjen preko noći, a ovakva podrška daje novi imidž i veću snagu, kao i bolju pregovaračku poziciju. Najvažnije je, ipak, istaći značaj "know-how", odnosno znanja i specifičnih, vrednih veština koje će kineski inženjeri i stručnjaci preneti srpskim saradnicima.

O ovim temama govorili su gosti emisije "Usijanje" na Kurir televiziji: profesor Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, Lazar Pavlović, savetnik ministra informisanja, i Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke.

Dugoročna saradnja Srbije i Kine i ekonomski efekti investicija

Aleksandar Šešelj je prokomentarisao da li zapravo preko noći doživljavamo transformaciju tokom ovih pet dana posete Kini:

- Naša saradnja sa Narodnom Republikom Kinom je dugotrajna; to nije nešto što se dešava preko noći, i mi smo transformaciju već doživeli, pre svega u ekonomskom smislu, zahvaljujući, između ostalog, i velikom prisustvu snažnih kineskih kompanija u Srbiji. Dakle, to je jedan proces. Ali, naravno, važno je što stižu nove kineske investicije, kao i što Kina jača svoje prisustvo u našoj zemlji, što je za nas svakako pozitivno. Pogotovo kada jasno napravimo razliku, možemo da vidimo da kineske investicije i prisustvo u našoj zemlji dolaze bez ikakvih političkih uslova, što nije slučaj sa velikim zapadnim kompanijama, ali i sa manjim, koje su takođe prisutne u Srbiji i koje zapošljavaju veliki broj ljudi.

Aleksandar Šešelj Foto: Kurir Televizija

Kineske investicije i razvojni projekti u Srbiji

Stevica Deđanski je ocenio da kineski partneri u Srbiji prepoznaju doslednost u tome da, uprkos spoljnim pritiscima, Srbija čuva prijateljske odnose sa Kinom, što doprinosi tome da se na našu zemlju gleda kao na pouzdanog partnera kojem se može verovati.

On je podsetio i na konkretne rezultate dosadašnje saradnje, navodeći primere poput Železare Smederevo, koja zapošljava oko 5.500 ljudi, zatim rudarskog i industrijskog oporavka Bora, fabrike Linglong koja zapošljava nekoliko hiljada radnika, kao i projekat izgradnje metroa koji se realizuje u saradnji sa Kinom i Francuskom.

Deđanski je takođe istakao da će se prava slika razvoja Srbije videti tek kada se svi dogovori postignuti tokom aktuelne posete Kini sprovedu u delo, naglašavajući očekivanje daljeg ekonomskog jačanja zemlje kroz ove projekte. Mi smo i ranije imali dobre odnose sa Kinom, ali Aleksandar Vučić je podigao na viši nivo sada.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

Značaj novih investicija

Lazar Pavlović je napravio rezime petodnevne posete Kini i istakao da se svi ti procesi ne mogu posmatrati odvojeno, jer su međusobno povezani i jedan podstiče drugi. Kako je naveo, reč je o investicijama vrednim oko milijardu evra koje dolaze u Srbiju, pri čemu je posebno važno što se radi o tehnološki naprednim ulaganjima.

- Vi kada dovedete robote da se proizvode kod vas, sutradan to znači više posla za inženjere, veće plate, jednostavno to su investicije koje vas sutra jačaju na tržištu i strateški vas pozicioniraju. Ono što me takođe raduje je taj strateški pristup odnosima Narodne Republike Kine i Srbije, zato što mi na spoljnom planu uopšte nemamo bilo kakvih mimoilaženja oko ključnih stvari koje treba da definišu odnose dveju zemalja - smatra Pavlović.

Lazar Pavlović Foto: Kurir Televizija

Prijateljstvo i odnosi Srbije i Kine

Aleksandar Šešelj je, govoreći o poređenju Rusije i Kine i pitanju da li Kina može biti "bratska" kao Rusija, ocenio da je takav pristup potpuno besmislen u međunarodnim odnosima. Kako je naveo, pojam prijateljstva u diplomatiji, kada je reč o Narodnoj Republici Kini, predstavlja pokazatelj visokog stepena uvažavanja.

Istakao je da je Srbija za Kinu "kap u moru" po svim parametrima - teritoriji, broju stanovnika i bruto društvenom proizvodu - ali da se uprkos tome odnosi postepeno razvijaju i daju konkretne rezultate.

Dodao je i da Orden prijateljstva koji je predsednik Aleksandar Vučić dobio u Kini za njih ima poseban značaj, te da kada oni nekoga označe kao prijatelja, to nosi posebnu težinu i realno diplomatsko značenje.

01:00 Aleksandar Šešelj o poseti Kini: "Transformacija nije preko noći, saradnja sa Kinom donosi dugoročne efekte" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs