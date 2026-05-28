"Brzina kojom će se uspostaviti novi multipolarni svet sa jasnim pravilima ne zavisi ni od diplomatije ni od ekonomije. Brzina kojom će biti stvoren novi svet sa garancijama za višedecenijski svetski mir zavisi samo od vojničke snage ključnih zemalja koje traže uspostavljanje multipolarnog sveta, Rusije i Kine. Sve dok se ne uspostavi ravnoteža straha, neće biti moguće uspostaviti ni političku ni ekonomsku ravnotežu bez koje će naša planeta biti osuđena na nestanak u nasumičnim, brojnim i sve krvavijim sukobima", izjavio je Aleksandar Vulin u obraćanju na 14. Međunarodnom sastanku visokih zvaničnika odgovornih za bezbednost koji se održava u Moskvi u okviru prvog Međunarodnog foruma o bezbednosti.

Ističući da je unipolaran svet mrtav ali da multipolarni svet još nije oživeo te da trajemo u vremenu bez međunarodnog prava, bezbednosnog sistema i jasnih interesnih sfera Vulin je upozorio da će se, sve dok sile Zapada budu smatrale da će rukovodstva Rusije i Kine oklevati ili čak sasvim odbiti da iskoriste svu vojnu snagu kojom raspolažu, nastaviti vreme ratova koji ne moraju imati ni povod ni opravdanje, koji ne moraju biti čak ni objavljeni.

"Uzdržavanje od upotrebe nuklearnog oružja ili vojnog potencijala bliskog po svojoj razoronoj moći nukelarnom oružju neće uspostaviti mir niti će dozvati razumu sile Zapada. Zapad je uveren da političke izjave Rusije neće biti podržane vojnom snagom u čemu vide slabost i strah a ne uzdržanost i želju za mirom", poručio je Vulin i dodao da će produžavanje stanja mrtvog unipolarnog sveta bez jasnih pravila u novom vremenu približiti svet nekontrolisanom nuklearnom sukobu daleko brže nego što bi to učinila upotreba punog vojnog potencijala kojim bi se završila specijalna vojna operacija.

"Više će ljudi i zemalja biti sačuvano od smrti i novih ratova ako se nedvosmislenom demonstracijom vojne pa i nuklearne moći pokaže da svet stoji pred jasnim izborom da će ili početi pregovori o stvaranju globalnog bezbednosnog poretka ili ćemo ući u sukob koji će verovatno okončati našu civilizaciju. Čovečanstvo je zaboravilo strahote Drugog svetskog rata i zato velike sile Zapada podstiču svaki sukob uverene da se on nikada neće preneti na njihovu teritoriju."