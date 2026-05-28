Bivši premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić imao je skandaloznu objavu na društvenoj mreži "X" kojom otvoreno promoviše crkveni separatizam i tzv. "Pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori", čime bi crnogorski pravoslavci napravili jasnu distinkciju od Srpske pravoslavne crkve. Pritom, napada patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija.

Krivokapić je ove sramne reči napisao kao reakciju na vest iz 2021. godine kada je patrijarh srpski Porfirije dao blagoslov tadašnjim liderima DF-a, Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, da brane interese Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.

Krivokapić sada otvoreno i besramno udara na jedinstvo SPC, kao i na samog patrijarha.

On je u napisao da "onaj koga nije izabrao Sveti Duh – nije dostojan", a zatim zatražio vraćanje odluke iz 2006. godine kojom je bila definisana "Pravoslavna crkva u Crnoj Gori".

Podsetimo, Krivokapić je bio premijer u Vladi koja je ostala upamćena po izdaji građana Crne Gore koji su slobodu izborili na litijama.