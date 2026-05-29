- Primer profesionalnosti jednog medija - piše da je danas sunce, ali i da je kiša, da je crno i da je čisto belo. Ovako sluđuju ljude već preko jedne decenije. Jedino što je konzistentno u svim njihovim vestima je da je Aleksandar Vučić kriv i da je on uvek zlikovac i zlotvor. Što bi oni rekli - "negativno rođen". On je taj koji je Milića pustio niz vodu, a opet je i taj koji ga štiti. On je ruski čovek koga su doveli Amerikanci. Drži dobre odnose sa EU, ali je spao na Kinu. Sve kod ovih medija i ovakvih "eksperata" može, ukoliko je loše po Aleksandra Vučića. I ni jednom da se makar zacrvene. Dobro je ova zemlja živa sa ovakvom propagandom - poručila je Brnabićeva.