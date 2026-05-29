Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku govorio je u podkastu Marije Šehić o stavu blokaderskog pokreta prema Kosovu i Metohiji i praktično priznao da u tim krugovima ima onih koji privatno podržavaju nezavisnost tzv. Kosova, ali to ne smeju javno da saopšte.

- Ne možeš da ideš na izbore, a da nemaš nikakav stav o tome. To očigledno znaju i studenti, ali izlaze sa stavom koji nije blizak mom srcu, kada je u pitanju Kosovo. Ja ni u jednom trenutku ne bih očekivao da taj stav bude drugačiji. Trudili su se da izbalansiraju nepostojeće reči koje deo desnice koristi. Ko u ovoj zemlji ko pretenduje da osvoji nekakvo ozbiljno parče političke vlasti ima drugačiji stav o Kosovu? Znam da mnogi privatno misle drugačije, ali to ne smeju javno da kažu, jer je to minsko polje - izjavio je Popović.