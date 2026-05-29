Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić danas boravi u zvaničnoj poseti Kneževini Andori odakle je istakla da je počastvovana što je prvi predsednik Narodne skupštine Republike Srbije u istoriji koji je posetio ovu, kako je rekla, prelepu zemlju, čime, kako je istakla, otvaramo novo poglavlje u odnosima naših dveju država.

- Tokom posete sastala sam sa predsednikom Parlamenta Andore Karlesom Ensenjatom i potpredsednicom Sandrom Kodinom. Razgovarali smo o načinima za unapređenje naših odnosa, koji nisu na visokom nivou, ali smo se saglasili da postoji obostrana želja za jačanjem saradnje - navela je Brnabić u objavi na Instagramu.

Kneževina Andora je članica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i radi na svom približavanju Evropskoj uniji i jedinstvenom evropskom tržištu, što predstavlja dobru osnovu za razmenu iskustava i osnaživanja naših odnosa, dodala je Brnabić.