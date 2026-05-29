Osim opreme koja već stiže iz Kine, najavljen je nastavak isporuka i modernizacije.

O jačanju vojne saradnje dve zemlje, za "Puls Srbije", govorio je Aleksandar Mihailović, pukovnik u penziji i Srbobran Radić, pukovnik specijalnih jedinica u penziji.

- Srbija i Kina se, simbolično rečeno, već dugo "povezuju" kroz različite faze ekonomskih i političkih odnosa, a sve intenzivnija saradnja dodatno podstiče interesovanje za Daleki istok. Kina je na evropsko i svetsko tržište ušla pre svega kroz robu široke potrošnje i konkurentne cene, ali se vremenom pozicionirala i u segmentu znatno kvalitetnijih i tehnološki naprednijih proizvoda. Kako je jačala svoju ekonomsku poziciju, tako je paralelno razvijala i visoke tehnologije, uključujući vojnu industriju i napredne sisteme - rekao je Mihailović.

Aleksandar Mihailović, pukovnik u penziji Foto: Kurir Televizija

Kina jača vojnu poziciju na globalnoj sceni

Kako je Mihailović ocenio, Kina ubrzano razvija svoje vojne kapacitete u više oblasti i time sve više utiče na globalne bezbednosne odnose.

- Kina je danas ozbiljna globalna sila, posebno u oblasti mornarice, gde je značajno povećala svoje kapacitete i modernizovala flotu. Navodi se i da kineski brodovi i tehnologija u pojedinim segmentima predstavljaju izazov za tradicionalne svetske vojne sile. Posebno se ističe razvoj vazduhoplovstva i elektronskog ratovanja, gde Kina, prema tvrdnjama, brzo napreduje i uvodi nove sisteme koji povećavaju njene operativne sposobnosti. Kina danas zauzima sve značajniju poziciju u globalnoj vojnoj ravnoteži i postaje faktor koji se više ne može ignorisati u strateškim analizama - kaže on.

Radić navodi da su određene kritike kineskog naoružanja bile pod uticajem propagande, uz ocenu da su iskustva iz Ukrajine pokazala slabosti pojedinih zapadnih sistema u realnim borbenim uslovima.

- Mnogi su u našoj zemlji bili skeptični prema kineskom naoružanju upavo zbog propagande. Pokazalo se, recimo na poligonima za ispitivanje zapadnog naoružanja u Ukrajini, koliko su pojedini sistemi ranjivi i ograničeni u realnim uslovima. Razne rakete i projektili koji su predstavljani kao najmoderniji, u praksi su pokazali slabosti tokom upotrebe.

Srbobran Radić, pukovnik specijalnih jedinica u penziji Foto: Kurir Televizija

- Bilo je različitih sistema u upotrebi, uključujući zapadna oklopna vozila i tenkove, koji su se u realnim borbenim uslovima pokazali kao manje efikasni nego što se očekivalo. Sve to je otvorilo prostor za različita poređenja i analize odnosa snaga. Poenta je da Kina veoma pažljivo prati globalni tehnološki i vojni razvoj. Oni sistematski prikupljaju informacije iz različitih izvora - kako iz civilnog, tako i iz vojnog sektora - i koriste ih za sopstveni razvoj u oblastima poput elektronike, satelitskih sistema, vazduhoplovstva i drugih tehnologija - za "Puls Srbije", objasnio je Radić.

