Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa članovima Odbora za spoljnu politiku parlamenta Kneževine Andore i istakla da su posebnu pažnju posvetili evropskim integracijama i razmeni iskustava o saradnji sa Evropskom unijom.

- Postoji značajan prostor za unapređenje međuparlamentarne saradnje, posebno kroz zajedničko delovanje u međunarodnim parlamentarnim organizacijama, uključujući Parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope i Parlamentarnu skupštinu Frankofonije - navela je Brnabić na Instagramu.

Ona je dodala da je u cilju daljeg jačanja saradnje i razmene iskustava, dogovoreno da se u narednom periodu intenziviraju kontakti između nadležnih parlamentarnih odbora dve zemlje, a Odbor za evropske integracije Narodne skupštine uputiće poziv kolegama iz Andore za posetu Srbiji, kako bi se saradnja dodatno unapredila kroz neposrednu razmenu iskustava i dobrih praksi.

Brnabić danas boravi u zvaničnoj poseti Kneževini Andori gde se sastala sa predsednikom Parlamenta Karlesom Ensenjatom i potpredsednicom Sandrom Kodinom.

Ne propustitePolitikaOTVARAMO NOVA VRATA U SARADNJI! Brnabić u Andori: Počastvovana sam što sam prvi predsednik Skupštine Srbije u istoriji koji je posetio ovu prelepu zemlju (FOTO)
Ana Brnabić.jpg
Politika"BLOKADERSKI MEDIJI VEĆ DESET GODINA SLUĐUJU NAROD"! Ana Brnabić: Njima je uvek i za sve kriv samo Aleksandar Vučić, TO IM JE JEDINA KONSTANTA!
1S0A4468.JPG
Politika"VIN-VIN SITUACIJA I ZA SRBIJU I ZA EU" Brnabić: Inicijativa Vučića za ulazak Srbije u Šengen korisna za obe strane
PDJ_5338.jpg
Politika"SRDAČAN SASTANAK": Brnabić sa predsednicom španskog Kongresa o daljem jačanju odnosa dve zemlje
Screenshot 2026-05-28 161632.jpg