Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa članovima Odbora za spoljnu politiku parlamenta Kneževine Andore i istakla da su posebnu pažnju posvetili evropskim integracijama i razmeni iskustava o saradnji sa Evropskom unijom.

- Postoji značajan prostor za unapređenje međuparlamentarne saradnje, posebno kroz zajedničko delovanje u međunarodnim parlamentarnim organizacijama, uključujući Parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope i Parlamentarnu skupštinu Frankofonije - navela je Brnabić na Instagramu.

Ona je dodala da je u cilju daljeg jačanja saradnje i razmene iskustava, dogovoreno da se u narednom periodu intenziviraju kontakti između nadležnih parlamentarnih odbora dve zemlje, a Odbor za evropske integracije Narodne skupštine uputiće poziv kolegama iz Andore za posetu Srbiji, kako bi se saradnja dodatno unapredila kroz neposrednu razmenu iskustava i dobrih praksi.