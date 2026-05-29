Poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini već sada se nameće kao jedna od spoljnopolitički i ekonomski najvažnijih epizoda za Srbiju u poslednjih nekoliko godina. U prvom planu jesu investicije, najavljeni tehnološki transferi i projekti koji bi dugoročno mogli da menjaju ekonomsku sliku zemlje. Međutim, iza ekonomskih sporazuma igra se i mnogo složenija geopolitička partija, čije će se posledice tek meriti u odnosima Srbije sa EU.

Dok Beograd produbljuje strateško partnerstvo sa Pekingom, raste i verovatnoća da će Srbija biti pod pojačanom lupom evropskih centara moći kada je reč o kineskom uticaju na Balkanu. Paradoksalno, upravo mnoge članice EU istovremeno razvijaju intenzivnu ekonomsku saradnju sa Kinom i privlače kineski kapital, ali se prema srpsko-kineskom približavanju ipak očekuje znatno veća politička osetljivost. Sagovornici Kurira ocenjuju da zvanični pritisci možda neće biti otvoreni, ali da se u narednim danima i nedeljama mogu očekivati jasniji signali evropskog nezadovoljstva, posebno uoči važnih regionalnih i evropskih sastanaka.

Manevarski prostor

Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić kaže za Kurir da Evropa nema mnogo manevarskog prostora da bi proizvodila dodatne pritiske na Srbiju.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

- U Evropi nisu srećni zbog činjenice da Srbija ima takav status u odnosima saradnje sa Kinom, a on praktično znači da će tehnološki transfer prema Evropi jednim delom ići preko Srbije. To sigurno ne prija posebno vodećim zemljama, jer bi one volele da budu taj kanal prema EU za sve ključne poslovne relacije sa Kinom. Međutim, ovde se Srbija nametnula i sigurno da neće biti oduševljeni, ali imaju malo manevarskog prostora za neko posebno negodovanje. Ne očekujem da će zvanična politička garnitura čak ni u EU posegnuti za tim argumentima spočitavanja Srbiji jer ni oni među sobom nemaju monolitan stav. Španija ima skroz drugačiji pristup u odnosu na Kinu kao i neke druge države. Specijalnog pritiska na Srbiju neće biti jer mnogi u EU znaju koliko zavise od kineskog tržišta i od saradnje sa Kinom. Dakle, suzdržaće se od zvaničnih konstatacija, ali nezvanično će se zamerati Srbiji kroz razne portale, analitičke grupe, medijske članke i slično - ocenjuje Miletić.

Samit u Tivtu prvi test Samit EU-Zapadni Balkan, koji će 5. juna biti održan u Tivtu, biće prva prilika da se oseti "puls" briselske administracije o učvršćivanju saradnje Srbije i Kine. Dejan Miletić smatra da visoki evropski zvaničnici neće nametati tu temu, ali da će regionalni akteri, pre svih politički lideri Crne Gore i Hrvatske, pokušati da dezavuišu poziciju Srbije. - Očekujem da imaju plan da dodatno antagonizuju Srbiju i EU i stvore negativni kontekst za naše javno mnjenje. Ali za Srbiju je vrlo važno da ima izbalansirane odnose i s EU i sa SAD i sa Kinom, i sa Rusijom koliko je moguće. Naši neprijatelji priželjkuju da se mi svađamo s EU, ali ne očekujem da će evropski zvaničnici otvoreno zauzeti negativan stav po pitanju saradnje s Kinom - ocenjuje Miletić.

On objašnjava i zašto EU nema luksuz da se svađa s Kinom.

- Evropa se trudi da ograniči kineski uticaj, ali čini mi se da polako popuštaju. Imaju antagonizam sa Rusijom, razmimoilaženja sa Amerikom, suočavaju se sa dodatnim nametima kroz carine, a uz sve to finansiraju rat u Ukrajini. EU prosto nema veliki luksuz da pogoršava odnose s Kinom. I to je taj manevarski prostor u kojem deluju i kada sagledavaju naše odnose s Kinom, ali i samu Kinu. Postoje i mnogi glasovi i tendencije, odnosno želja je mnogih da se umanji saradnja u ekonomiji između Kine i EU, ali ne vidim da je to realno moguće posle svih dešavanja u Evropi i svetu - zaključuje Miletić.

Evropska ofanziva

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja ocenjuje za Kurir da poseta Kini, koju je upravo završio predsednik Vučić sa svojim saradnicima, pokazuje da je Srbija jedan od najznačajnijih strateških partnera koje Kina ima u Evropi.

Nikola Perišić Foto: Kurir Televizija

- To povećava prisutnost i preplitanje interesa velikih sila na Balkanu. EU dobija dodatnog konkurenta na tom prostoru i zbog toga ne gleda blagonaklono na saradnju koja se stvara između Kine i Srbije. Poslednjih godina je postojala mogućnost da se razvije ekonomska saradnja između država EU i Kine. Ta saradnja intenzivirana je u periodu kada je Tramp najavio visoke carine i za EU i za Kinu. Ipak, Tramp je prepoznao ekonomske posledice takvog odnosa i promenio je politiku prema Kini, što je dovelo do toga da se Kina i EU nalaze na suprotstavljenim stranama. Zbog toga je Brisel primoran da povlači poteze koji bi trebalo da pokažu njihovu želju da pridobiju pre svega Srbiju, a zatim i druge države Zapadnog Balkana - naglašava Perišić.

Kako objašnjava, ti potezi su zasnovani na diplomatskoj ofanzivi predsednika Evropskog saveta Antonija Košte koji će imati svojevrsnu turneju i posetiti države Zapadnog Balkana.

- Takođe, postoje i sve glasniji predlozi o određenoj integraciji u EU država sa ovog prostora. Uz to, paralelno će se održati i samit u Tivtu na kojem će se govoriti o daljem evropskom putu regionalnih država. Iz navedenih razloga Srbija mora da bude oprezna i da nastavi sa svojom balansiranom spoljnom politikom, pošto najveću trgovinsku razmenu ima sa EU i taj akter joj je geografski najbliži, ali treba održavati dobro odnose i sa drugim velikim silama u koje spada i Kina zbog tehnoloških i energetskih benefita, kao i zbog zaštite nacionalnih interesa. Čini se da pritisci iz Brisela mogu biti i najveći do sada zato što EU ne podržava neusklađenost u spoljnoj i bezbednosnoj politici koja ona sprovodi, a jasniju sliku ćemo imati posle svih najavljenih susreta koji se očekuju u narednih nedelju dana - zaključuje Perišić.