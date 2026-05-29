Suzana Vasiljević, savetnica za medije predsednika Republike, saopštila je da je u prvoj ikada podnesenoj tužbi protiv jednog medija, u ime predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u ovom slučaju protiv nemačkog magazina "Der Spiegel", Zemaljski sud (Landesgericht) u Hamburgu doneo privremenu meru kojom je zabranio magazinu Der Spiegel da: "dalje objavljuje i širi navode kojima se stvara sumnja da je Vučić bio umešan u navodni 'safari' tokom opsade Sarajeva".

- Sud je zaključio da: nisu bili ispunjeni osnovni pravni standardi za ovako ozbiljne optužbe, posebno u pogledu obaveze pažljive provere činjenica i prava na adekvatno izjašnjavanje pre objavljivanja. Ova odluka predstavlja važnu potvrdu da i u slučaju politički eksponiranih ličnosti postoje jasni standardi odgovornog i profesionalnog izveštavanja, posebno kada su u pitanju teške i neosnovane optužbe koje mogu ozbiljno da ugroze nečiji ugled - navodi Vasiljević.

Istakla je da će "predsednik Vučić nastaviti da štiti svoje pravo na istinu i pravnu zaštitu pred svim domaćim i međunarodnim institucijama".