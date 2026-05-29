Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski odala je danas u Surdulici poštu nevino postradalim žrtvama Velikog rata.
MESTO STRADANJA, ALI I MESTO ZAVETA: Ministarka Stamenkovski u Surdulici odala puštu nevino postradalim žrtvama Velikog rata
- Kultura pamćenja je najbolji štit jednog društva. Kada znamo ko smo i odakle smo, nećemo pogrešiti pred izazovima koji su pred nama. Zato je naša obaveza da čuvamo sećanje na surduličke mučenike i da njihovu žrtvu nikada ne prepustimo zaboravu - istakla je ona.
Ministarka Stamenkovski je naglasila da je Surdulica mesto stradanja, ali i mesto zaveta.
- Čuvajući uspomenu na naše pretke, čuvamo svoje porodice, svoju državu, svoju Crkvu i svoju otadžbinu. Neka je večna slava Svetim surduličkim mučenicima i neka nam Gospod podari mudrost da pamtimo, čuvamo i negujemo zavet koji su nam ostavili - zaključila je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.
