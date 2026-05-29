Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pozvao je danas sve Srbe iz centralne Srbije, interno raseljene koji imaju pravo glasa na izborima koji se 7. juna održavaju na Kosovu i Metohiji, da se odazovu i glasaju za Srpsku listu.

On je to rekao prilikom posete porodici Bojić koja od 1999. godine živi u beogradskom naselju Krnjača.

- Bojići su naši dragi prijatelji i njihovo troje dece. Danilo je iz Istoka, njegova porodica je usled vihora rata 1999. godine morala da napusti Istok, a tu je i njegova supruga Nikolija. Porodica poseduje prištinska dokumenta i odazvaće se pozivu države Srbije i 7. juna biti na KiM i glasati za Srpsku listu - rekao je Petković, prenosi TV Most.

Foto: Kancelarija za Kosovo i Metohiju

On je istakao da je od presudnog značaja da se svi Srbi iz centralne Srbije sa pravom glasa na izborima na Kim odazovu i glasaju za Srpsku listu.

- Izbor je nikad lakši. Aljbin Kurti nema šta da ponudi, on nema, za razliku od predsednika Vučića koji nudi građanima Srbije i nova radna mesta i povećanje plata i penzija i nove investicije. Svega toga nema na KiM kada je reč o režimu Prištine i jedino što Kurti može da ponudi i šta je radio i tokom prethodnih pet izbornih procesa u poslednjih 16 meseci jeste progon Srba. Tamo gde je najteže, gde nas proganjaju, tamo se pokazuje sloga i jedinstvo srpskog naroda. Uveren sam i ubeđen da će i ovog puta pobediti sloga srpskog naroda, da će pobediti jedna lista, Srpska lista - rekao je Petković.

Podsetio je da je u četvrtak počela predizborna kampanja na KiM, koju je Srpska lista započela veličanstvenim skupom u Zvečanu.

- U isto vreme svoju predizbornu kampanju započeo je i Kurti nastavkom terora prema Srbima. Dok s jedne strane imamo Srpsku listu koja izlazi sa jasnim političkim programom, s druge strane imamo režim u Prištini koji nastavlja da sprovodi antisrpsku politiku - rekao je Petković.

Naglasio da su ovi izbori jasni - srpski narod na Kosovu ali i srpski narod u centralnoj Srbiji koji ima prištinska dokumenta se odlučuje za Srpsku listu - jedinu snagu koja predstavlja srpski narod na Kosovu i Metohiji.

- Srpska lista je jedini legitimni predstavnik srpskog naroda i Srpska lista je ta koja ima punu podršku zvaničnog Beograda i predsednika Aleksandra Vučića. Od presudnog je značaja da Srbi na Kosovu izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu. Pobeda Srpske liste jeste pobeda srpskog naroda na Kosovu i Metohiji a to znači i nastavak pomoći države Srbije za opstanak našeg naroda u našoj južnoj pokrajini - rekao je Petković.

Nikolija Bojić je zahvalila na poseti i poručila da će Kancelarija za KiM i narod na KiM uvek imati podršku njene porodice i prijatelja.

- Vidimo se 7. juna - poručila je Bojić i pozvala sve Srbe koji imaju pravo glasa da izađu na izbore i daju podršku Srpskoj listi.

Zajedno sa petkovićem, porodicu Bojić je obišla i zamenica komesara za izbeglice i migracije Dušica Popović.