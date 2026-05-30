Suzana Vasiljević, savetnica za medije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, saopštila je da je u prvoj ikada podnesenoj tužbi protiv jednog medija, u ime predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u ovom slučaju protiv nemačkog magazina "Špigl", Zemaljski sud u Hamburgu doneo privremenu meru kojom je zabranio magazinu da "dalje objavljuje i širi navode kojima se stvara sumnja da je Vučić bio umešan u navodni 'safari' tokom opsade Sarajeva"!

- Sud je zaključio da nisu bili ispunjeni osnovni pravni standardi za ovako ozbiljne optužbe, posebno u pogledu obaveze pažljive provere činjenica i prava na adekvatno izjašnjavanje pre objavljivanja. Ova odluka predstavlja važnu potvrdu da i u slučaju politički eksponiranih ličnosti postoje jasni standardi odgovornog i profesionalnog izveštavanja, posebno kada su u pitanju teške i neosnovane optužbe koje mogu ozbiljno da ugroze nečiji ugled - navela je Suzana Vasiljević.

Ona je istakla da će "predsednik Vučić nastaviti da štiti svoje pravo na istinu i pravnu zaštitu pred svim domaćim i međunarodnim institucijama".

- Predsednik Vučić se izričito zalaže za potpuno sudsko rasvetljavanje svih ratnih zločina i drugih teških krivičnih dela, kao što je to u pravnoj državi samo po sebi razumljivo. Upravo zbog toga je neophodno da se ovako ozbiljne optužbe ne šire na osnovu neosnovanih sumnji, a imajući u vidu izveštavanje "Špigla", predsednik je bio primoran da pravno reaguje protiv ovakvog izveštaja kako bi sprečio dalju štetu po svoju lićnost i Republiku Srbiju - istakla je Suzana Vasiljević.

Vučić prošlog novembra najavio tužbe Predsednik Vučić je, podsetimo, u novembru prošle godine najavio da će podneti prve tužbe u životu protiv medija, iako je dosad mogao, kako je rekao, da podnese pet miliona tužbi! - Neću ni sada da podnesem tužbe protiv ovih Šolakovih medija, ali ovi što imaju mnogo para, Dejli Mejl, Gardijan, angažovaću najbolje advokate, najskuplje svetske advokate... Koliko naplatite uzmete procenat, ostatak ću da podelim nekoj deci negde, možda i nekoj ustanovi, crkvi, možda neki manastir obnovimo jer verujem da mogu da im uzmem milione za ovo - rekao je predsednik Srbije.

Direktor Centra za odgovorne medije Marko Marić kaže za Kurir da je ova sudska odluka važna iz više aspekata, a pre svega u borbi protiv dezinformacija.

- Odluka suda u Hamburgu predstavlja važan podsetnik da sloboda medija podrazumeva i odgovornost za tačnost i profesionalnu proveru informacija. Ovo posebno važi kada su u pitanju ozbiljne optužbe koje mogu trajno narušiti nečiji ugled ili uznemiravaju javnost, kada mediji imaju obavezu da poštuju najviše standarde novinarske etike. Profesionalno i odgovorno izveštavanje je od ključnog značaja kako za očuvanje poverenja javnosti u medije i demokratske procese, tako i za ukupnu zaštitu javnog intetesa. Borba protiv dezinformacija i senzacionalizma mora biti zajednički interes svih odgovornih društvenih aktera, kako iz sveta politike tako i onih koji dolaze iz polja medija i civilnog društva - ocenio je Matić.

Politički analitičar Srđan Barac naglašava za Kurir da sudska odluka u Hamburgu pokazuje da ni najmoćniji evropski mediji ne mogu da se kriju iza takozvanog "istraživačkog novinarstva" kada se iznose najteže optužbe bez ispunjenih osnovnih profesionalnih i pravnih standarda.

- Ovo nije samo pitanje zaštite ličnog ugleda predsednika Aleksandra Vučića, već i pitanje zaštite elementarne istine i dostojanstva države. Ako se ovako ozbiljne optužbe plasiraju bez čvrstih dokaza, onda se ne targetira samo jedan čovek, već se nanosi šteta i Srbiji, njenim građanima i njenoj međunarodnoj poziciji. Predsednik Vučić je ovim potezom pokazao da se protiv laži ne bori propagandom, već institucijama i pravom. Upravo zato je ova odluka važna poruka svima: sloboda medija ne znači slobodu da se neproverene i politički štetne konstrukcije predstavljaju kao činjenice - zaključuje Barac.