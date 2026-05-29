Legendarni novinar Duško Bogdanović oglasio se u svojoj novoj objavi na Iksu i udario na vlasnika Junajted grupe Dragana Šolaka nakon današnjih vesti o prodaji opozicionih medija koji su donedavno bili u njegovom vlasništvu.

- Sada kada je sve jasno, da li će neko sa imenom i prezimenom i novinarskim integritetom - iz bivše UG, a današnje ANN - jasno kazati da su svi problemi nastali kada je alavi Šolak prodao medije koje je osnovao i(li) kupio? N1, Nova S, Radar i Danas, ipak nisu FK Sautempton! - izjavio je Duško Bogdanović!

Podsetimo, međunarodna investiciona grupa Alpac Capital i Summer Parent S.à r.l., krajnji akcionar Junajted grupe, potvrdili su da je postignut sporazum o prodaji Adria News S.à r.l.

- Alpac Capital ima dugogodišnje i dobro uspostavljeno iskustvo u upravljanju novinskim resursima na međunarodnom nivou, sa većinskim vlasništvom nad jednom od najvećih svetskih mreža, Euronews, koja doseže preko 1,5 milijardi ljudi u više od 160 zemalja i emituje program na 19 jezika. Ova akvizicija pruža Adria News Network („ANN“) jaku platformu i vlasnika koji je usklađen sa njenim uređivačkim principima, obezbeđujući dugoročnu nezavisnost ovih važnih novinskih resursa. Alpac Capital je posvećen, kao što odražava njegovo vlasništvo nad Euronews-om, promociji neutralnog, na činjenicama zasnovanog novinarstva koje podržava najviše uređivačke standarde - navodi Junajted grupa.