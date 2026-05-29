POZITIVNI EFEKTI VUČIĆEVE POSETE KINI VIDEĆE SE TEK U GODINAMA PRED NAMA! Brnabić poručila: Svaka mu čast na svemu što je izdržao
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić prokomentarisala je posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini.
- Mislim da će se tek o toj poseti govoriti u narednim godinama, zato što ćemo mi pozitivne efekte te posete videti u godinama pred nama. Videćemo u novim radnim mestima, videćemo u većem ekonomskom rastu, videćemo u boljim platama, samim tim u boljim penzijama, videćemo po toj inovativnoj naprednosti na konkurentnosti Srbije, svemu onome što je zahvaljujući toj poseti Srbija dobila, a što će imati možda kao prva zemlja na evropskom kontinentu. Hvala predsedniku na svojoj borbi, hvala građanima koji su ga dočekali. Zaslužio je, zaslužio je i preko toga. Zaslužio je da svi zajedno igramo moravac po ugledu na one robote u u Kini, i svaka mu čast.
- Nisam sigurna da ljudi, to mi je jako važno da naglasim, nisam sigurna da ljudi sasvim razumeju kakav je to napor, koliko je trajala priprema za tu posetu, i fascinantno je samo da iz dana u dan, bez obzira na vremensku razliku, bez obzira na sve političke probleme i sve napade koje trpi i dok je u u Kini iz Srbije, on bude toliko fokusiran da ima taj broj sastanaka, taj broj potpisanih sporazuma i da toliko mnogo toga donese Srbiji. Hvala mu mnogo i svaka mu čast na svemu što je izdržao - istakla je Brnabićeva.