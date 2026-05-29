Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić prokomentarisala je posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini.

- Mislim da će se tek o toj poseti govoriti u narednim godinama, zato što ćemo mi pozitivne efekte te posete videti u godinama pred nama. Videćemo u novim radnim mestima, videćemo u većem ekonomskom rastu, videćemo u boljim platama, samim tim u boljim penzijama, videćemo po toj inovativnoj naprednosti na konkurentnosti Srbije, svemu onome što je zahvaljujući toj poseti Srbija dobila, a što će imati možda kao prva zemlja na evropskom kontinentu. Hvala predsedniku na svojoj borbi, hvala građanima koji su ga dočekali. Zaslužio je, zaslužio je i preko toga. Zaslužio je da svi zajedno igramo moravac po ugledu na one robote u u Kini, i svaka mu čast.

- Nisam sigurna da ljudi, to mi je jako važno da naglasim, nisam sigurna da ljudi sasvim razumeju kakav je to napor, koliko je trajala priprema za tu posetu, i fascinantno je samo da iz dana u dan, bez obzira na vremensku razliku, bez obzira na sve političke probleme i sve napade koje trpi i dok je u u Kini iz Srbije, on bude toliko fokusiran da ima taj broj sastanaka, taj broj potpisanih sporazuma i da toliko mnogo toga donese Srbiji. Hvala mu mnogo i svaka mu čast na svemu što je izdržao - istakla je Brnabićeva.

Ne propustitePolitikaŠKOLSKI PRIMER SAVREMENIH MEĐUNARODNIH ODNOSA: Ugledni kineski list istakao istorijski značaj Vučićeve posete i objasnio šta CEO SVET iz nje može da nauči
Xi Vucic.jpg
Politika"PREDSEDNIČE, DOBRODOŠAO" Pogledajte spektakularan doček Vučića po povratku iz istorijske posete Kini: BAKLJE I ZASTAVE S PORUKOM "SRBIJA POBEĐUJE
2026-05-29 10_00_15-Wireless Media Group Mail.jpg
PolitikaVUČIĆEV INTERVJU ZA AGENCIJU SINHUA O ISTORIJSKOJ POSETI! Čelično prijateljstvo Srbije i Kine je neraskidivo, uvek smo bili tu jedni za druge u teškim vremenima
101 AP Tingshu Wang.jpg
PolitikaDNEVNIK IZ KINE Reporter Kurira svedok istorijske misije predsednika: Poseta Aleksandra Vučića Kini biće upisana VELIKIM SLOVIMA U ISTORIJU MODERNE SRBIJE!
Aleksandar Vučić Si Đin Ping ĐinPing Srbija do Pekinga