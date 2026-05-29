Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio je zvaničnu posetu Kini u koju je otišao na poziv predsednika Si Đinpinga i vratio se kući sa bezbroj sjajnih vesti.

Dogovorene investicije u vrednosti od 953 miliona evra samo su delić onoga što je Vučić u Kini uradio za Srbiju. Efekti njegove posete Kini tek će biti vidljivi u budućnosti, čak i bliskoj, već kada prvi roboti izađu iz naše fabrike...

Ne sme se zaboraviti ni da je Vučiću uručena Medalja prijateljstva Narodne Republike Kine, koja predstavlja najveći i najviši čin poštovanja ukazan stranom državljaninu, najčešće državniku strane zemlje.

Predsednik Vučić je i pre polaska na put najavio da će mu to biti "najvažnija poseta u karijeri" i bio je u pravu.

Sve što je obišao, video i dogovorio nemoguće je spakovati u jedan kratak video. Ipak, predsednik Srbije je objavio kompilaciju detalja koje su u Kini ostavile najjači utisak na njega. Kao podlogu izabrao je "Moravac", simbolično, jer su ga roboti dočekali igrajući to srpsko kolo u Inovacionom centru frabrike Mint.