Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je objavio snimak iz Kine gde potpisuje košarkašku loptu.

Naime, tokom potpisivanja lopte predsednik je pored imena dodao i "577", na šta se njegova kineska sagovornica nasmejala. Iza tog broja krije se jedna zanimljivost, koju možete pročitati na kraju teksta.

Vučić je dobio i dekorativni tanjir sa motivima konja na poklon, koji je za Kineze simbol 2026. godine, a na pitanje kakvu hranu voli, rekao je da voli začinjeno. Ispod pogledajte kako je sve to izgledalo.

"Kad autogram postane mali čas kineskog jezika: 577 = Vučić", poručio je predsednik u objavi.

Značenje "577"

Predsednik Srbije je u najmnogoljudnijoj zemlji poznat pod imenom "Vu Ći Ći" što je slično izgovoru brojeva "577" na kineskom, što je kasnije postala neka vrsta internog slogana ili mima.

Predsednik Srbije boravio je u zvaničnoj poseti Kini od 24. do 28. maja, a tokom boravka sastao se sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i drugim zvaničnicima u Pekingu

