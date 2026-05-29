Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić sastao se danas u Bratislavi, u okviru zvanične posete Slovačkoj Republici, sa potpredsednikom Vlade i ministrom odbrane te zemlje Robertom Kalinakom, sa kojim je razgovarao o političko-bezbednosnoj situaciji u svetu i bilateralnoj vojnoj saradnji i njenom unapređenju.

Nakon svečanog dočeka uz stroj počasne jedinice i intoniranja himni, usledio je tet-a-tet razgovor ministara odbrane Srbije i Slovačke, a potom i sastanak delegacija dve zemlje.

Tokom razgovora o bezbednosnoj situaciji u svetu, ministar Gašić istakao je da se politika odbrane Srbije zasniva na poštovanju međunarodnog prava i očuvanju vojne neutralnosti, uz istovremeno jačanje sopstvenih vojnih kapaciteta. On je naglasio da je spoljnopolitičko opredeljenje naše zemlje usmereno ka evropskoj budućnosti i članstvu u Evropskoj uniji, kao i intenziviranju bilateralne i multilateralne saradnje sa državama u regionu i svetu.

1/9 Vidi galeriju Sastanak ministra Gašića i ministra Kalinaka u Bratislavi Foto: Nikola Mladenović/© Nikola Mladenović

Na današnjem sastanku istaknuto je da Srbija daje poseban doprinos regionalnoj i globalnoj stabilnosti kroz učešće pripadnika snaga bezbednosti u multinacionalnim operacijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Takođe, naglašeno je da je naša zemlja od septembra 2017. godine punopravan član borbene grupe EU HELBROC, što doprinosi jačanju interoperabilnosti sa oružanim snagama drugih država.

Ministar Gašić rekao je da u skladu sa svojim interesima, Srbija ostaje posvećen i kredibilan partner, garant i generator regionalne bezbednosti, opredeljen da održi odgovarajući nivo saradnje sa NATO pod okriljem Programa „Partnerstvo za mir“ kao optimalnim okvirom, što potvrđuje i nedavno održana zajednička vežba.

Dvojica ministara razgovarali su i o unapređenju saradnje u oblasti odbrane i njenom usklađivanju sa odličnim političkim i ekonomskim odnosima dve zemlje. Ministar Gašić ocenio je da težišno polje saradnje u oblasti odbrane predstavlja vojno-ekonomska saradnja, da su vojnoobrazovna i vojnomedicinska saradnja značajne, kao i da postoji prostor za unapređenje vojno-vojne saradnje kroz različite modalitete, od zajedničkog interesa.

Ministar Kalinak rekao je da je saradnja između ministarstava odbrane Slovačke i Srbije zasnovana na međusobnom poverenju te dodao da su današnji razgovori potvrdili spremnost za dodatno unapređenje vojne saradnje kroz razmenu iskustava i zajedničke aktivnosti u oblastima od obostranog interesa.

Današnjem sastanku prisustvovali su članovi delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koju predvodi ministar Gašić – vršilac dužnosti pomoćnika ministra za materijalne resurse Nenad Miloradović, načelnik Operativne uprave J-3 Generalštaba Vojske Srbije brigadni general Vladan Milosavljević, šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Nikola Matović, potpukovnik Miloš Krvavac iz Sektora za politiku odbrane, kao i ambasador Republike Srbije u Slovačkoj Aleksandar Nakić i izaslanik odbrane Republike Srbije u Beču potpukovnik Dejan Tepavac.

Nakon sastanaka i razgovora ministar Gašić upisao se u knjigu počasnih gostiju Ministarstva odbrane Slovačke.

U nastavku zvanične posete ministar Gašić sa članovima delegacije obišao je Vojnotehnički i opitni institut Zahorje.