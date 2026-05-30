ISTORIJSKA POSETA ČIJE ĆEMO PLODOVE GODINAMA UBIRATI: Brojke sve govore – evo šta je Srbija postigla potpisivanjem 33 važna sporazuma sa Kinom
Na osnovu sporazuma koje je delegacija Srbije potpisala u Kini, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas da u Srbiju stiže skoro milijardu evra novih investicija i otvara se više od 1.600 novih radnih mesta.
Lazarević je istakla da je Kina galopirajuća ekonomija i da Srbija, gradeći dobre ekonomske i političke odnose sa njom, to može da iskoristi.
- To je nešto što mi kao zemlja koja ima izvanredne političke odnose i izuzetno razvijenu ekonomsku saradnju sa Kinom, naročito sada nakon ove posete i svega onoga što se desilo tamo i što je zaključeno i dogovoreno, možemo i te kako da koristimo - rekla je ministarka.
Dodala je da je u zvaničnom delu potpisano 23 sporazuma u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića i Si Đinpinga, ali i još 10 koji su potpisani u ostatku posete sa kineskim zvaničnicima, a koji pokrivaju ključne oblasti saradnje dve zemlje i daju važnu pravnu osnovu za dalji razvoj saradnje.
- Sa druge strane, onaj ekonomski deo, onaj biznis deo posete koji smo imali, i činjenica da se delegacija videla sa 29 kompanija i tom prilikom su potpisani važni ugovori koji se tiču direktno dolaska novih investicija, novih radnih mesta - ukupno 1.650 novih radnih mesta biće otvorena na osnovu ovih ugovora, i gotovo milijarda evra novih investicija. Struktura investicija i oblasti u kojima će se razvijati ti projekti su upravo od strateškog interesa - na prvom mestu mislim na automobilsku industriju i na korišćenje novih tehnologija - rekla je ona.
Ministarka je podsetila da je u kineskim kompanijama u Srbiji trenutno zaposleno više od 38.000 radnika i kao primer navela kompaniju "Mint", koja je najavila novi investicioni projekat.
- Ona trenutno zapošljava 4.100 radnika, a u poslednje tri godine povećala je broj zaposlenih u Srbiji - navela je Lazarević.
Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je poseta srpske delegacije Kini, na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, istorijska poseta i da će se, kako kaže, rezultati posete pokazati u godinama i decenijama koje dolaze.
Mali je rekao za TV Prva da je ova poseta potvrdila čelično prijateljstvo Srbije i Kine, koja je jedna od dve najjače ekonomske sile u svetu.
Istakao je da je najveći utisak ostavila pažnja koju je srpska delegacija dobila od domaćina i dodao da "kada imate srpske zastave koje se pored kineskih vijore Pekingom, taj ponos ne može da se opiše".
Naglasio je i da se delegacija sastala sa predsednikom Kine Si Đinpingom u širem i užem formatu, kao i da Orden prijateljstva, koji je Vučić dobio, predstavlja potvrdu dobrih odnosa dve zemlje.
Mali je naveo i da je potpisano više od 30 sporazuma, koji će u Srbiju doneti više od milijardu novih investicija i otvoriće nova radna mesta.
Govoreći o kineskom modelu razvoja, ocenila je da je Kina danas jedan od globalnih predvodnika u oblasti tehnologije i industrije.
- Definitivno pratimo i treba da se ugledamo na njih. Rad, rad i rad - poručila je ministarka.
Osvrnula se i na aktuelne ekonomske pokazatelje Srbije i navela da je inflacija u aprilu iznosila 3,3 odsto i da je pod kontrolom uprkos spoljnim izazovima na globalnom tržištu.
Kada je reč o spoljnotrgovinskoj razmeni, istakla je da je u periodu od januara do aprila izvoz Srbije dostigao 11,8 milijardi evra, što je rast od 8,2 odsto u odnosu na isti period prošle godine.
- Skoro 70 odsto našeg ukupnog izvoza odnosi se na proizvode visoke prerade - naglasila je Lazarević, dodajući da među najvažnijim izvoznim tržištima ostaju Nemačka, Italija, Mađarska i Češka.
Ministarka je zaključila da takva struktura izvoza pokazuje da je Srbija na dobrom putu kada je reč o razvoju privrede i privlačenju investicija, uz dalje širenje mreže sporazuma o slobodnoj trgovini i jačanje izvoznih kapaciteta.
Kurir.rs/RTS