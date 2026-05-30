Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je poseta srpske delegacije Kini, na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, istorijska poseta i da će se, kako kaže, rezultati posete pokazati u godinama i decenijama koje dolaze.

Mali je rekao za TV Prva da je ova poseta potvrdila čelično prijateljstvo Srbije i Kine, koja je jedna od dve najjače ekonomske sile u svetu.

Istakao je da je najveći utisak ostavila pažnja koju je srpska delegacija dobila od domaćina i dodao da "kada imate srpske zastave koje se pored kineskih vijore Pekingom, taj ponos ne može da se opiše".

Naglasio je i da se delegacija sastala sa predsednikom Kine Si Đinpingom u širem i užem formatu, kao i da Orden prijateljstva, koji je Vučić dobio, predstavlja potvrdu dobrih odnosa dve zemlje.

Mali je naveo i da je potpisano više od 30 sporazuma, koji će u Srbiju doneti više od milijardu novih investicija i otvoriće nova radna mesta.