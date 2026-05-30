Predsednik Srbije Aleksandar Vučić 20. aprila ove godine je, na otvaranju mosta u Tomaševcu, obećao jednom građaninu da će uskoro da poseti Orlovat.

- Evo, doći ću ja, iznenadiću vas, videćete da ću da obiđem stanicu u Orlovatu. Ja ću da obiđem stanicu u Orlovatu i siguran sam da je u lošem stanju - rekao je predsednik čoveku koji ga je pozvao.

Vučić obećao da će posetiti Orlovat, danas ispunjava obećanje

Kao što smo već objavili, Vučić se jutros uputio ka Orlovatu, a tom prilikom svratio je u pekaru, gde je doručkovao burek.

- Posle Kine, krenuo "u narod". Obećao sam ljudima, pre nekih mesec dana, da ću da obiđem železničku stanicu u Orlovatu, u Banatu. Na putu do tamo, svratio u lokalnu pekaru u Crepaji... ostalo pogledajte... P.S. burek je bio super - napisao je Vučić na Instagramu.