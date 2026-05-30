Lekar, novinar, voditelj i podržavalac blokaderskog fronta Aleksandar Dikić gostovao je u podkastu ''Balkanska oštrica'' gde je govorio o skupu na Slaviji, ali i uputio oštru kritiku opoziciji koja nije organizovala svoja skupljanja.

- Što se tiče opozicije, ja predlažem: napravite vi skup. Izaberite neku lokaciju, možda neku manju lokaciju, neku veću lokaciju, pa napravite vi neki skup. Pokažite neku svoju snagu, pa onda sedite da pregovarate sa studentima, ako možete. Ja garantujem da Magla bend više skupi ljude, nego celokupna opozicija da se skupi i da pozove, da dođe ''da vam se mi obratimo sa svojim programom''. Ako Magla bend, ne znam, šesti put puni Sava centar, a to je 25.000 ljudi, evo neka opozicija napuni jednu Arenu, bilo proevropska, bilo proruska, ujedinjena, neka napuni jedan Sava centar, ili jedan prostor i da pokaže ''mi imamo ljude koji će zbog nas doći u Beograd, da nas sluša, da nas podrži, evo, pogledajte kolika je naša snaga''. Ovako svoju snagu pokazuju samo na nekim fiktivnim brojkamaiz 2023. godine gde su zaradili neke mandate, dok se studenti nisu pojavili. Skupili te glasove koje su skupili, ali posle toga, hajde, pokažite negde svoju snagu. Ako već na lokalnim izborima to niste uspeli da uradite, snaga se pokazuje time što održite neku vrstu manifestacije - poručio je Dikić.

On dalje poziva da opoziciju da okupi "to svoje biračko telo" za koje, kaže, tvrde da je "preko tri posto, što je sada cenzus".

- Ako se računa da će na izbore izaći četiri miliona ljudi, onda vam treba, ja mislim, oko 120.000 ljudi. Neka jedan odsto tih ljudi dođe na skup, to je oko 1.200 ljudi, održite neku manifestaciju. To vam je dovoljno da napunite malu salu Sava centra. 'Ajde makar to uradite. Zašto? Zato što znate da je, otprilike, to balon od sapunice. Ko će 120.000 na 4 miliona? Vi mislite da ćete 120.000 ljudi...Mi, glas iz naroda, Gajić, čak i koalicija Nada ne znam da li će moći toliko da dobaci. To je jasna poruka - rekao je.

Dikić je takođe ocenio odnos, korelaciju studenata i opozicije i izneo svoj stav o tome da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, za razliku od opozicije, potvrdio i dokazao najavljenim skupom na Vidovdan svoj legitimitet i političku legitimizaciju.

- Ovakva vrsta oklupljanja je jedna vrsta političke legitimizacije. Vi potvrđujete svoje utemeljenje u delu naroda. Zato je Aleksandar Vučić brže bolje najavio Vidovdanski skup i da će njegov skup trajati tri dana, od 26. do 29. juna. To je neka vrsta potvrde legitimiteta, ili političke legitimizacije. Zato je on i prošle godine to radio. Zato je on to radio i u prvoj polovini 2025. godine. Sa Mitrovicom, sa Kraljevom, sa Beogradom i Vidovdanskim saborom. Kad vam protivnik nešto radi, vi morate da imate odgovor koji spremate. Da li će to biti adekvatan odgovor, ili ne, to vreme da najbolji odgovor. Ako vidite da se studenti okupljaju, vidite 15. mart, vidite Vidovdan, morate da kažete ''čekajte, i meni treba neka vrste političke legitimizacije. Sad ću ja da okupim neke svoje ljude na mestu, pa ću da prijavim taj skup, pa će to da bude prenešeno, pa ću da pošaljem neke političke poruke''. To je jedan čitav paket koji može da traje dan, tri dana, ali posle toga ti imaš neku vrstu aduta i da kažeš: ja postojim na političkoj sceni. Dakle, ako opozicija misli da postoji na političkoj sceni, neka prekine sa Jutjub gostovanjima, sa konfenercijama za štampu jer to je već svareno od strane publike. Sledeći nivo je da vi napravite neki iskorak, ili na izborima, a videli smo u 10 opština da ih nema nigde. "Mi, glas iz naroda", ne znam koliko je promila dobila iz Istočne Srbije, što su izašli u Negotinu. Imali ste priliku na lokalnim izborima da se pokažete, propustili ste tu priliku - zaključio je.