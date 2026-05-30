Opštinski odbor Srpske napredne stranke Stari grad obavestio je javnost da je organizovano zbrinjavanje i hranjenje mladunaca bele čiope, dok ne bude premešten baner na zgradi Palata Albanija.

- Zahvaljujemo se na brzoj reakciji Ministarstva za zaštitu životne sredine i stručnom timu Zavoda za zaštitu prirode koji su na terenu i koji rade na zbrinjavanju i hranjenju mladunaca bele čiope. Želimo da obavestimo sve građane koji iskreno brinu za bele čiope, da su mladunci ove ptice dobro i u odličnim su rukama stručnog tima Zavoda za zaštitu prirode - naveli su u saopštenju.

Takođe dodaju da će premeštanje banera sa Palate Albanije početi u 19 časova čime će se omogućiti dalje nesmetano hranjenje mladunaca bele čiope.

Naša redakcija dobila je i snimak na kom se vidi kako su zbrinuti i nahranjeni ptići.

Nahranjeni ptići Bele čiope u Palati Albanija Izvor: Kurir

