ZBRINUTI I NAHRANJENI PTIĆI U PALATI ALBANIJA: Prvi snimak - Pogledajte kako izgledaju mladunci bele čiope, oglasili se iz Opštinskog odbora SNS (VIDEO)
Opštinski odbor Srpske napredne stranke Stari grad obavestio je javnost da je organizovano zbrinjavanje i hranjenje mladunaca bele čiope, dok ne bude premešten baner na zgradi Palata Albanija.
- Zahvaljujemo se na brzoj reakciji Ministarstva za zaštitu životne sredine i stručnom timu Zavoda za zaštitu prirode koji su na terenu i koji rade na zbrinjavanju i hranjenju mladunaca bele čiope. Želimo da obavestimo sve građane koji iskreno brinu za bele čiope, da su mladunci ove ptice dobro i u odličnim su rukama stručnog tima Zavoda za zaštitu prirode - naveli su u saopštenju.
Takođe dodaju da će premeštanje banera sa Palate Albanije početi u 19 časova čime će se omogućiti dalje nesmetano hranjenje mladunaca bele čiope.
Naša redakcija dobila je i snimak na kom se vidi kako su zbrinuti i nahranjeni ptići.