Slušaj vest

Smrt Dragoljuba Mićunovića nije samo odlazak jednog čoveka već simboličan kraj jedne političke epohe. Epohe u kojoj su opoziciju u Srbiji činili filozofi, profesori, pisci, akademici i ljudi sa biografijama većim od funkcija koje su obavljali.

Kako smo za manje od četiri decenije od takve opozicije došli do desetina malih, razjedinjenih partija i lidera koje građani jedva prepoznaju? Gde su nestali intelektualci iz politike, ko je ugasio ideju velike demokratske Srbije i da li danas uopšte postoji ozbiljna alternativa vlasti?

Gordana Čomić Foto: KURIR TEELVIZIJA

Gordana Čomić je na samom početku istakla da je ideja Demokratske stranke pobedila, te da od svih ideja koje su postojale 90-ih u Srbiji, uspela je upravo ideja o evropskoj Srbiji:

- Da 2008. godine Srpska radikalna stranka nije promenila ideologiju, ne bi bili nikad na vlasti. Srbijom nikad neće moći da vlada neko ko ne veruje u evropsku Srbiju. Osnovna strategija demokratije je dijalog, kog nemamo. Ideja je pobedila. Danas nedostaje zanatski organizovana politička opoziciona stranka - rekla je Čomić.

Politikolog Rajko Petrović smatra da je istorijski kontekst 90-ih godina bio potpuno drugačiji nego danas. Tada su prvi put izvedeni višestranački izbori nakon nekoliko desetina godina, kako ističe.

- Izbori su održani nakon totalitarnog režima, kada je sloboda izražavanja bila zabranjena i brutalno progonjena. Mnogi intelektualci koji su tih godina došli do liberalne literature sa zapada su imali želju da te ideje prenesu u naše društvo. Demokratska stranka je nastala kao obnova Demokratske stranke Ljubomira Davidović iz vremena Kraljevine Jugoslavije. Dok se Srpska radikalna stranka povezivala sa strankom Nikole Pašića. SPS je bila direktni nastavak Komunističke partije Jugoslavije i Radničkog pokreta - kaže Petrović.

Rajko Petrović Foto: Kurir Televizija

"Dragoljub Mićunović javno i bez zadrške govorio o svojim idejama"

Petrović dodaje da je Mićunović bio deo intelektualne elite, koji je bio spreman da svoje političke stavove kaže jasno i glasno, prihvatajući da za to snosi odgovornost:

- Danas se takva situacija značajno izmenila. Mi imamo sveobuhvatne partije bez ideologije koji pokušavaju da dođu do nekog sloja društva. Žrtva svega toga su partije koje su bile usko profilisane ideološki ili po nekoj profesiji i strukturi stanovništva koje je delovao - kaže Petrović.

Branko Pavlović kaže da koncept jednopartijskog sistema uzrokuje probleme, koji dovode do krize u svetu, a potrebno je biti oslonjen na imperijalizam, kako bi on bio uspešan:

Branko Pavlović Foto: Kurir Televizija

- Đinđić je na mene ostavio veći utisak nego gospodin Mićunović. Kod Mićunovića je intelektualni zahvat bilo prepričavanje uhodanih staza, tu nikada nisam video snagu ideje. Đinđić je bio apsolutno dominantan. Oni su nosili deo od 80% što je bio DOS, a pukotina je nastala 2001. godine - kaže Pavlović.

"Demokratija i Srbija se isključuju"

Marić kaže da je u tom periodu verovao u višestranački sistem, nakon čega bi Srbija postala velika sila:

- O tome lako izgleda srpska demokratija i kako izgleda kad pobede naše ideje najbolje govori poslednji razgovor Dragana Mićunovića i Zorana Đinđića u bašti premijerske vile na Dedinju. Pričalo se da će Đinđić biti ubijen, a Mićunović se pitao kako on to nije mogao da spreči. Dinđić mu je odgovorio "Ne zna se ništa, ovog časa oni mogu da slete sa helikopterom i da nas odmah pobiju". Period od 1904. do 1912. je period preubeđenja o zlatnom dobu srpske demokratije - kaže Marić i dodaje:

Milomir Marić Foto: Kurir Televizija

- Slobodan Jovanović jedan od najpametnijih Srba je rekao da su se mnogi pametni ljudi obrukali u politici, ali najgori vladar u istoriji kaže "to sam ja". Demokratija i Srbija se isključuju, ovde su uspevali manje pametni i intelektualni ljudi. Mislio sam da je demokratija ključ privrednog rasta, ali je ključ ipak politička stabilnost - kaže Marić.

02:15 "DANAS NEDOSTAJE ORGANIZOVANA POLITIČKA OPOZICIONA STRANKA!" Gosti Pulsa Srbije vikend uporedili današnje partije sa DOS-om: Demokratija i Srbija se isključuju! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.