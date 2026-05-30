"MLADUNCI BELE ČIOPE SU U SIGURNIM RUKAMA STRUČNJAKA" Ministarka Sara Pavkov: U toku je zbrinjavanje i hranjenje, hvala svim dobronamernim građanima (VIDEO)
Po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine, stručni tim Zavoda za zaštitu prirode Srbije je, zajedno sa predstavnicima Opštine Stari Grad, na terenu na lokaciji Palate ''Albanija'', u hitno organizovanoj akciji zbrinjavanja i hranjenja mladunaca bele čiope.
- Želim da obavestim sve građane koji iskreno brinu za bele čiope u Palati ‘Albanija’ da su, prema informacijama sa terena, mladunci bele čiope dobro i u sigurnim su rukama stručnjaka. U toku je akcija zbrinjavanja i hranjenja - poručila je ministarka Sara Pavkov.
Ona je naglasila da se o pticama vodi računa, a baner kojim je zatvoren prilaz gnezdima biće u najkraćem roku premešten na drugu lokaciju.
- Ovo je još jedan primer zajedništva na delu. Zahvaljujem svim dobronamernim građanima koji su doprineli brzoj reakciji nadležnih institucija. A svima koji bi i ovu situaciju da iskoriste za političko profitiranje poručujem da je država pokazala da brine i da u svakoj situaciji postupa u interesu građana i zaštite prirode - rekla je Pavkov.
