Po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine, stručni tim Zavoda za zaštitu prirode Srbije je, zajedno sa predstavnicima Opštine Stari Grad, na terenu na lokaciji Palate ''Albanija'', u hitno organizovanoj akciji zbrinjavanja i hranjenja mladunaca bele čiope.

Foto: Printscreen/Instagram

- Želim da obavestim sve građane koji iskreno brinu za bele čiope u Palati ‘Albanija’ da su, prema informacijama sa terena, mladunci bele čiope dobro i u sigurnim su rukama stručnjaka. U toku je akcija zbrinjavanja i hranjenja - poručila je ministarka Sara Pavkov.

 Ona je naglasila da se o pticama vodi računa, a baner kojim je zatvoren prilaz gnezdima biće u najkraćem roku premešten na drugu lokaciju.

- Ovo je još jedan primer zajedništva na delu. Zahvaljujem svim dobronamernim građanima koji su doprineli brzoj reakciji nadležnih institucija. A svima koji bi i ovu situaciju da iskoriste za političko profitiranje poručujem da je država pokazala da brine i da u svakoj situaciji postupa u interesu građana i zaštite prirode - rekla je Pavkov.

