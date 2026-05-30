Predsednik Srbije prisustvovaće svečanoj akademiji koja će biti održana u Palati Srbija povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije.
Politika
VUČIĆ SUTRA NA OBELEŽAVANJU DANA POLICIJE: Svečana akademija u Palati Srbija
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije.
Svečana akademija počeće u 11.00 časova u Palati Srbija, saopštila je Služba za saradnnju s medijima predsednika.
Dan MUP-a i Dan policije obeležava se u znak sećanja na 1862. godinu, kada je srpska Žandarmerija, na Duhove, odigrala presudnu ulogu u sukobima kod beogradske Čukur česme, kao i tokom turskog bombardovanja Beograda narednog dana.
Kurir.rs
53 · Reaguj
5