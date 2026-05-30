Veliki publicitet dobila je, po mnogima, istorijska poseta naše države na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, NR Kini. Ogroman kapital ulazi u Srbiju, nepuna milijarda evra. Ono što najviše zanima građane je gde ide novac, ko ga usmerava i šta obe strane zapravo dobijaju zauzvrat?

Novinar Borislav Korkodelović kazao je u emisiji "Puls Srbije vikend" kod Krune Une Mitrović da je poseta Kini izazvala veliku pažnju javnosti jer se uklapa u mantru koja zaživljala. A to je mantra koju govore strani državnici "Vidimo se u Pekingu":

- Peking postaje neka vrsta čvorišta novog međunarodnog poretka demokratije. U to se uklapa poseta predsednika Vučića. Srbija nastavlja da ide svojim evropskim putem ali u isto vreme ne zatvra vrata svetu multipolarnosti. Taj svet redvode Kina, Indija i Rusija. Kinezi imaju krilaticu "Diplomatija državnika" i ona je bila na delu u Pekingu tokom ovih 10ak dana - kazao je Korkodelović.

Veze Srbije i Kine

Kazao je da Kina smatra Srbiju istorijskim prijateljem. Sistemi koji postoje u Srbiji i Kini su povezani još od vremena Drugog svetskog rata. Korkodelović kaže da je jedan kineski istoričar izračunao da je u toku Kineske oslobodilačke borbe koja je trajala duže od 1945. godine, objavljeno 600 članaka o antifašističkoj borbi u Jugoslaviji i Srbiji:

- Postojale su sličnosti još 1990. godine. 1955. godine je naša prva generacij išla na studije u Peking. Postoje naše čvrste veze. Kina je po partitetu kupovne moći prva, dominantna je industrijska sila i to je veoma interesantno za nas. Računa se da će do 2030. godine moći da pokriva 43% ukupne industrijske proizvodnje u svetu.

"Srbija je veoma atraktivna za ulaganje"

Kina na globalnom nivou ima najviše novca za ulaganje, sa čime se Bojan Stanić šef analitike PKS i složio:

- Prošle godine je Kina ostavrila rekordan suficit u svetu i samim tim najviše ima sredstava, ne samo da kontroliše industriju, već može i da kreditira strane vlade i realizuje strane direktne investicije. Strane direktne investicije su opale iz svih regiona, tako da očekujemo upravo kineske. Ovo je prilika da dođe do oporavka investicija. Na nama je da obezbedimo uslove kako bi kineski investitor želeo da radi u našoj zemlji - rekao je Stanić dodajući:

- Preko 90% investicija iz Kine koje dolaze na prostor Zapadnog Balkana realizovano je u Srbiji. Srbija je vrlo atraktivna za ulaganje. Očekujemo auto-industriju i industriju visoke tehnološke intenzivnosti i nadamo se da će mnogo nađih firmi biti uključeno u njihove lance snabdevanja.

Odnos Srbije i Kine se bazira na strateškog partnerstvu, političkom poverenju koje je čvrsto kao stena, a u tom odnosu se mora uzeti interes slabije strane, napominje Stanić i dodaje:

- Ukoliko dolaze investicije iz Kine, nek bude prostora za naše firme kako bi mi imali kontrolu. Nek naše firme uđu u lanac snabdevanja, kako bi smo mi mogli da utičemo na promenu strukture - kaže Stanić.

