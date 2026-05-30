Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović oštro je odgovorila na kritike predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa upućene srpskom predsedniku Aleksandru Vučiću, njegovoj poseti Kini, čeličnog prijateljstva i saradnji dveju zemalja.

- Ala se mašinski mozak nalupetao za sve pare, za čitavih 619 miliona evra ukradenih od građana Srbije!

Kao prvo, prihvati već jednom činjenicu da nisi voljen od strane građana, šta više nepodnošljiv si svakom poštenom, časnom i moralnom čoveku. Zato možeš samo da plačeš dok gledaš veličanstven prizor dočeka Aleksandra Vučića, predsednika Srbije, kog su građani dočekali pre neko veče na aerodromu.

Da znaš bilo šta o politici i političkoj teoriji znao bi da Narodna Republika Kina nije klasična komunistička država, niti baštini ideje neokomunizma, niti anarho-liberalizma. Ti si bliži tim vrednostima, ti podržavaš zborove i plenume, ti si ugušio i privatizovao medije dok si vršio javne funkcije. To što nadležni organi nisu reagovali na te činjenice opisane u izveštajima pokojne Verice Barać, to je pitanje za njih.

Znamo da te boli što je Si Đinping ugostio svetske lidere i državnike ovim redom: Tramp, Putin, Vučić. To govori još o jednom diletantskom pristupu i lupetanju koje si izneo o odnosima Kine i ostatka sveta. Svi danas žele da sarađuju sa Narodnom Republikom Kinom, ona je nezaobilazan faktor u svetu, i zamisli, jedna Srbija pod vođstvom Aleksandra Vučića uspela je da napravi takvu vezu i saradnju s tom istom Kinom da druge zemlje mogu samo da maštaju o tome. E to je ozbiljna politika, to je državnički pristup, to je ljubav prema zemlji i ono što radi Aleksandar Vučić, borba za interese države, a ne lično bogaćenje, kao kada si strpao milione u džep, kako si nam ti pokazao da umeš, jer jedino to i umeš, koristeći resurse države u vreme žute vlasti.

I još jedna stvar. Hvala Bogu za građane Bora i Majdanpeka i Istoka Srbije što vi ne ostaste na vlasti. Vi, koji ste im savetovali da sade kikiriki, a ne da se bave decenijskim i generacijskim poslom poštenih i časnih rudara. Hvala Bogu pa danas imaju plate kakve imaju i to sve zahvaljujući viziji Aleksandra Vučića i našim kineskim prijateljima.

Na kraju, najpametnije ti je da se često ne oglašavaš, jer i kad se oglasiš kažeš nešto glupo. Uživaj sa svojim uposlenicima u Multikom stranci! - navela je Adrijana Mesarović u svojoj objavi na društvenoj mreži Instagram.

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas je u podkastu ''Dežurni krivac'' rekao da "samo lud čovek" može da potpiše ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom dok se ceo svet štiti od kineskih kompanija, saopštila je danas SSP.

- Samo lud čovek može kineskim kompanijama da daje građevinske poslove bez tendera za koje se država zadužuje kod komercijalnih banaka ili izdavanjem obveznica. Samo lud čovek može da dozvoli Ziđinu da izvozi rudu bakra i da pravi godišnji profit od 1,8 milijardi evra - naveo je Đilas.

Međutim, to nije bilo sve. On je takođe izneo uvrede na račun sprskih prijatelja, nazvavši ih ''kineskim komunistima''.

- Aleksandre Vučiću, ne ide se u Brisel preko Pekinga. U Brisel se može ići preko Berlina, Pariza, Beča, ali preko Pekinga ne može nikako. I ti to znaš jako dobro, kao što znaš da stranka koja deli vrednosti sa Komunističkom partijom Kine nije stranka koja vodi Srbiju u Evropu, a baš to da delite iste vrednosti sa KP Kine izgovorio je Miloš Vučević kad je potpisivao ovaj sporazum o saradnji SNS-a i komunista Kine - rekao je Đilas.