Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom današnjeg telefonskog uključenja na Informer TV rekao da je protest ispred Palate Albanija u Beogradu još "jedan pokušaj dehumanizacije" vlasti.

- Nije reč o zaštiti ptica nego im smeta transparent. Niko nije imao lošu nameru, ali čim smo saznali da postoje neke ptice, iako znam da ovim siledžijama nikakve ptice nisu važne, mi smo poslali ekipu ljudi da pomogne, nahranili su ptice i zbrinuli ih... Ali što se tiče skidanja banera, to nije nimalo lak posao, angažovali smo alpiniste i dogovoreno je da to bude skinuto u 19 sati - rekao je Vučić tokom telefonskog uključenja na Informer TV.

Predsednik je dodao da je prvi put čuo da se čiope gnezde na Palati Albanija i da to nisu znali ni članovi OO SNS Stari grad koji su postavili baner.

- Ovde je ponovo na snazi pokušaj dehumanizacije. Pokušavaju da nas predstave kao neke ljude koji nisu ljudi i kao neke koje ne vole životinje. Lažu da su oni nahranili ptice, a mi smo ti koji su to učinili - rekao je Vučić i ponovio da je posredi pokušaj da se njegovi saradnici i on predstave kao ljudi koji ni o čemu i ni o kome ne brinu.

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica, podsetimo, zatražilo je uklanjanje bilborda sa Palate Albanija uz obrazloženje da ugrožava brojna gnezda belih čiopa.

Predstavnici vlasti rekli su da će baner biti skinut u najbržem roku.