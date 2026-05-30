BEOGRAD - Član Glavnog odbora SNS Radoslav Marjanović izjavio je da će večeras u 19.00 sati biti uklonjen baner sa natpisom "Srbija pobeđuje" sa zgrade palate Albanija i da će mladunci bele čiope biti zaštićeni, ali je ukazao da je tokom popodneva organizovan politički performans kojim se skupljaju jeftini politicki poeni, a ugrožava bezbednost građana.

"Srpska napredna stranka je najavila još danas pre podne da će pomenuti bilbord biti skinut u 19 časova, čime će se omogućiti nesmetano hranjenje ugroženih ptica koje se nalaze na višim spratovima same palate Albanije", rekao je Marjanović za Tanjug.

Istakao je da da su juče čim su uvideli problem, zajedno sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine i sa Institutom za zaštitu prirode, organizovali da stručni ljudi iz tih institucija dođu na lice mesta i da krenu sa hranjenjem ugroženih ugroženih mladunaca ptica dok ne bude uklonjen baner, što je, kako je rekao, duži proces.

On je ocenio da sve ono što se dešava danas popodne, okupljanje i pokušaji nasilnog skidanja i cepanja banera je "najobičniji cirkus".

"To je zapravo performans kojim različite opozicione grupe žele da prikupe jeftine političke poene, iako znaju da će danas u 19 časova alpinisti, profesionalni timovi raditi na skidanju tog banera", rekao je Marjanović.

On je istakao da je pokušaj nasilnog skidanja banera doveo u pitanje bezbednost ljudi koji se nalaze oko Palate Albanije, s obzirom na to, kako je naveo, da je taj baner ankerisan i da uklanjanje moraju da rade stručni ljudi, alpinisti.

"Građani treba da znaju da su odmah po uočenom problemu da sve institucije reagovale i da se pronašao način da ne bude većih problema kada govorimo o ovoj zaštićenoj vrsti prica. I sa druge strane, organizovano je skidanje banera, što će krenuti u 19 časova, a sve ovo što smo imali prilike da vidimo zapravo jeste samo pokušaj određene opozicione grupe, različitih odbora i tako dalje, prikupe neke dodatne političke poene i na taj način pokušaju da ostvare neki njima politički ćar", naveo je Marjanović.

On je istakao da će mladunčad ptica biti zaštićena i da neće biti nekih većih posledica što je najvažnije.

"Mi ćemo nastaviti uvek da se borimo i da brinemo i o ljudima, ali pođednako ćemo brinuti i o životinjama, kao što smo ukazali i ovaj put. Nastavićemo da se borimo za našu zemlju, da naša zemlja napreduje, da ima veće plate, da ima veće penzije. Tako da, kada se pojavi ovakva jedna situacija i ovakav jedan slučaj, logično je bilo da se reaguje", rekao je Marjanović.

Stručni tim Zavoda za zaštitu prirode Srbije zajedno sa predstavnicima opštine Stari Grad organizovali su danas hitnu akciju zbrinjavanja i hranjenja mladunaca bele čiope po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine, na Palata "Albanija", a ministarka Sara Pavkov rekla je da su mladunci dobro i u sigurnim su rukama stručnjaka.

Ona je poručila da se o pticama vodi računa, a baner kojim je zatvoren prilaz gnezdima biće u najkraćem roku premešten na drugu lokaciju.

Ispred Palate Albanija posle 14.00 sati okupila se grupa građana na poziv studenata u blokadi Veterinarskog fakulteta tražeći da se ukloni baner iza koga se nalaze mladunci bele čiope, a Kolarčeva ulica je blokirana za saobraćaj.

Pojedini građani i aktivisti Kreni-promeni, među kojima je bio i Savo Manojlović, tokom protesta pokušali da skinu baner tako sto su se popeli na merdevine i isekli jedan deo.

Ispred Palate Albanije u Beogradu i sinoć se okupila grupa građana na poziv takozvanog zbora Stari grad zbog postavljenog banera "Srbija pobeđuje" a koji, kako su naveli, blokira pristup gnezdima belih čiopa koje su se tu nastanile.

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je jutros da će baner sa natpisom "Srbija pobeđuje" na Palati Albanija danas biti uklonjen.