Ko je ovde zapravo lud?

Dragan Đilas je dao sebi za pravo da kritikuje predsednika Srbije Aleksandra Vučića za, može se slobodno reći diplomatski podvig koji će našoj zemlji doneti ogromnu korist.

Naime, predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) je rekao da "samo lud čovek može da potpiše ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom".

Najblaže rečeno, sramna i bezobrazna izjava kada se zna da je, primera radi, jedna Švajcarska još 2013. godine sa Kinom potpisala Sporazum o slobodnoj trgovini koji je stupio na snagu od 1. jula 2014. Sigurno su se Švajcarci pokajali zbog toga... A taj Sporazum Švajcarske i Kine podrazumeva slobodnu trgovinu ne samo robe, već i usluga, intelektualne svojine, konkurencije, odredaba vezanih za životnu sredinu...

Dakle, prema Đilasu, i Švajcarska je luda?!