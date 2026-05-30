Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut razgovarao je danas sa predsednikom Vlade Republike Severne Makedonije Hristijanom Mickoskim o unapređenju sveukupne saradnje i daljem jačanju dobrosusedskih odnosa.

Na sastanku održanom u Gradskoj kući u Novom Sadu, prof. Macut je ocenio da Srbija i Severna Makedonija neguju tradicionalno bliske i prijateljske odnose zasnovane na međusobnom poverenju, regionalnoj saradnji i zajedničkom interesu za stabilnost i razvoj Zapadnog Balkana.

Premijeri Macut i Mickoski razgovarali su i o obeležavanju 80 godina od doseljavanja Makedonaca u Vojvodinu, značajnom jubileju koji svedoči o dugogodišnjim istorijskim, kulturnim i porodičnim vezama dva naroda.

Sagovornici su istakli da makedonska zajednica u Srbiji predstavlja važan most saradnje i prijateljstva Srbije i Severne Makedonije, kao i značajan deo multikulturalnog identiteta Vojvodine i Srbije.

Razgovarano je i o aktuelnim regionalnim pitanjima i naglašen značaj očuvanja mira, stabilnosti i konstruktivnog dijaloga, a premijeri Srbije i Severne Makedonije potvrdili su opredeljenost za nastavak redovnog političkog dijaloga.

Premijer Macut sa premijerom Mickoskim Foto: Slobodan Miljević

Posle sastanka, premijeri su prisustvovali svečanoj akademiji koja je povodom 80 godina od početka organizovanog naseljavanja Makedonaca u Vojvodinu, u okviru tadašnje kolonizacije Vojvodine, održana u Studentskom kulturnom centru u Novom Sadu.

Prof. Macut je na svečanosti poručio da se mnogo toga promenilo u prethodnih osam decenija, od trenutka kada su prve makedonske porodice došle, noseći uspomene i nade.

- Menjale su se države, međunarodne okolnosti, imali smo ogroman uspon i veliki pad, ratove, sankcije, ponovnu izgradnju države, ali su neke stvari ostale nepromenjene – poštovanje i prijateljstvo među našim narodima, naveo je premijer.

Prof. Macut je istakao kako sa ponosom može da kaže da Nacionalni savet Makedonaca radi u punom kapacitetu, da postoji obrazovanje na makedonskom jeziku i da će tako biti i u narednom periodu.

Predsedniku Vlade prof. dr Đuri Macutu, predsednici Pokrajinske vlade Maji Gojković i predsedniku Vlade Republike Severne Makedonije Hristijanu Mickoskom uručene su plakete za poseban doprinos u unapređenju prava makedonske nacionalne manjine u Republici Srbiji.

