Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut razgovarao je danas sa predsednikom Vlade Republike Severne Makedonije Hristijanom Mickoskim o unapređenju sveukupne saradnje i daljem jačanju dobrosusedskih odnosa.

Na sastanku održanom u Gradskoj kući u Novom Sadu, prof. Macut je ocenio da Srbija i Severna Makedonija neguju tradicionalno bliske i prijateljske odnose zasnovane na međusobnom poverenju, regionalnoj saradnji i zajedničkom interesu za stabilnost i razvoj Zapadnog Balkana.

Premijeri Macut i Mickoski razgovarali su i o obeležavanju 80 godina od doseljavanja Makedonaca u Vojvodinu, značajnom jubileju koji svedoči o dugogodišnjim istorijskim, kulturnim i porodičnim vezama dva naroda.

Sagovornici su istakli da makedonska zajednica u Srbiji predstavlja važan most saradnje i prijateljstva Srbije i Severne Makedonije, kao i značajan deo multikulturalnog identiteta Vojvodine i Srbije.

Razgovarano je i o aktuelnim regionalnim pitanjima i naglašen značaj očuvanja mira, stabilnosti i konstruktivnog dijaloga, a premijeri Srbije i Severne Makedonije potvrdili su opredeljenost za nastavak redovnog političkog dijaloga.

Premijer Macut sa premijerom Mickoskim

Posle sastanka, premijeri su prisustvovali svečanoj akademiji koja je povodom 80 godina od početka organizovanog naseljavanja Makedonaca u Vojvodinu, u okviru tadašnje kolonizacije Vojvodine, održana u Studentskom kulturnom centru u Novom Sadu.

Prof. Macut je na svečanosti poručio da se mnogo toga promenilo u prethodnih osam decenija, od trenutka kada su prve makedonske porodice došle, noseći uspomene i nade.

- Menjale su se države, međunarodne okolnosti, imali smo ogroman uspon i veliki pad, ratove, sankcije, ponovnu izgradnju države, ali su neke stvari ostale nepromenjene – poštovanje i prijateljstvo među našim narodima, naveo je premijer.

Prof. Macut je istakao kako sa ponosom može da kaže da Nacionalni savet Makedonaca radi u punom kapacitetu, da postoji obrazovanje na makedonskom jeziku i da će tako biti i u narednom periodu.

Predsedniku Vlade prof. dr Đuri Macutu, predsednici Pokrajinske vlade Maji Gojković i predsedniku Vlade Republike Severne Makedonije Hristijanu Mickoskom uručene su plakete za poseban doprinos u unapređenju prava makedonske nacionalne manjine u Republici Srbiji.