Stručni timovi alpinista uklonili su danas baner koji je bio postavljen na Palatu Albanija u Beogradu, čime je oslobođen pristup i omogućeno hranjenje mladunaca ptice bele čiope čija se gnezda nalaze na višim spratovima zgrade.

Jedan od alpinista spustio se užetom sa vrha zgrade i odvezao jedanu stranu banera sa natpisom "Srbija pobeđuje", nakon čega su se dvojica alpinista sa vrha zgrade spustila namotavajući baner sa obe strane i spustila ga na terasu Palate Albanija.

Prethodno je stručni tim Zavoda za zaštitu prirode Srbije zajedno sa predstavnicima opštine Stari Grad organizovao danas hitnu akciju zbrinjavanja i hranjenja mladunaca bele čiope po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine, a ministarka Sara Pavkov rekla da su mladunci dobro i u sigurnim rukama stručnjaka.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom protesta ispred Palate "Albanija" da on nije organizovan zbog ptica, već da onima koji su u tome učestvovali smeta transparent "Srbija pobeđuje" i istakao da su bele čiope koje su se u toj zgradi nastanile zaštićene i nahranjene.

On je naveo da je Opštinski odbor SNS Stari grad platio i okačio taj transparent, ali da nisu znali da su tu nastanjene ptice i da nisu imali lošu nameru.

Istakao je da čim su saznali za postojanje ptica, poslali su ljude koji su ih nahranili.

