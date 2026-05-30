Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu povodom protesta ispred Palate "Albanija" koji je organizovan zbog ptica, ističući da nije ovde reč o zaštiti ptica, već da im smeta transparent "Srbija pobeđuje".

- Više su buke podigli oko ptica, nego što su govorili o Milici Živković, ubijenu studentkinju ne smeju da pominju - rekao je Vučić.

Stručni timovi alpinista uklonili su u međuvremenu baner koji je bio postavljen na Palatu Albanija u Beogradu, čime je oslobođen pristup i omogućeno hranjenje mladunaca ptice bele čiope čija se gnezda nalaze na višim spratovima zgrade.

Jedan od alpinista spustio se užetom sa vrha zgrade i odvezao jedanu stranu banera sa natpisom "Srbija pobeđuje", nakon čega su se dvojica alpinista sa vrha zgrade spustila namotavajući baner sa obe strane i spustila ga na terasu Palate Albanija.