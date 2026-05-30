Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu povodom protesta ispred Palate "Albanija" koji je organizovan zbog ptica, ističući da nije ovde reč o zaštiti ptica, već da im smeta transparent "Srbija pobeđuje".

- Više su buke podigli oko ptica, nego što su govorili o Milici Živković, ubijenu studentkinju ne smeju da pominju - rekao je Vučić.

Stručni timovi alpinista uklonili su u međuvremenu baner koji je bio postavljen na Palatu Albanija u Beogradu, čime je oslobođen pristup i omogućeno hranjenje mladunaca ptice bele čiope čija se gnezda nalaze na višim spratovima zgrade.

Jedan od alpinista spustio se užetom sa vrha zgrade i odvezao jedanu stranu banera sa natpisom "Srbija pobeđuje", nakon čega su se dvojica alpinista sa vrha zgrade spustila namotavajući baner sa obe strane i spustila ga na terasu Palate Albanija.

Prethodno je stručni tim Zavoda za zaštitu prirode Srbije zajedno sa predstavnicima opštine Stari Grad organizovao danas hitnu akciju zbrinjavanja i hranjenja mladunaca bele čiope po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine, a ministarka Sara Pavkov rekla da su mladunci dobro i u sigurnim rukama stručnjaka.

Ne propustitePolitikaZA ĐILASA SU I ŠVAJCARCI LUDI?! Dao sebi za pravo da kritikuje diplomatski podvig predsednika Vučića u Kini, a isti sporazum potpisala i Švajcarska
Dragan Đilas
PolitikaVUČIĆ POZVAO GRAĐANE NA VIDOVDANSKE DANE: Predsednik najavio velike skupove pred Vidovdan - centralni skup 27. juna u Beogradu
shutterstock_1676560987.jpg
Politika"NAJVIŠE IH JE BILO 436 U JEDNOM TRENUTKU!" Vučić o skupu kod Palate Albanija i zbrinjavanju ptića bele čiope: Evo kada je predviđeno skidanje transparenta!
1.jpg
Politika"DELA UVEK GOVORE VIŠE OD REČI!" Vučić u Orlovatu: Obećavam da ćemo u narednim mesecima rekonstruisati i ovu i mnoge druge železnicke stanice (VIDEO)
Untitled-2.jpg