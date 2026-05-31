Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, odgovarajući na pitanje o zdravstvenom stanju, kaže da je sada dobro, ali da je krajem februara pet dana bio "na ivici života i smrti", što je "ostavilo posledice".

"Ne mogu da radim u punom kapacitetu kao što sam radio do sada, što mi najviše smeta. Radim na jačanju srčanog mišića i nadam se da ću do kraja rehabilitacionog perioda biti još bolje", ističe Dačić.

"Ponovo sam rođen 2. marta"

Razmatrajući svoju poziciju lidera u Socijalističkoj partiji Srbije pred Kongres socijalista predviđen za kraj godine, napominje da će i samo sastajanje zavisiti od toga kada će se održati parlamentarni izbori.

"Ne možemo da kažemo da je nama važnije da održimo kongres nego da učestvujemo na izborima. U svakom slučaju, još nismo doneli odluku o svemu tome i tome treba ozbiljno da se pristupi. Što se tiče mog ostanka, ako mi zdravstveno stanje dozvoli, neću pobeći sa megdana i ako socijalisti žele da ja ostanem predsednik – spreman sam da u svemu tome učestvujem", naglašava predsednik SPS-a.

Foto: RTS Printscreen

Podvlači da je "2. marta praktično započeo novi život".

"Ja sam tada ponovo rođen. Probudio sam se na rođendan moga oca. Samim tim, moraju da postoje i razlozi zašto sam se uopšte probudio. Kad već nisam umro – iskoristite me – mislim i na državu i na partiju", zaključio je Dačić.