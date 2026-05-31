Politički lešinari u Srbiji još jednom su dokazali da ne biraju sredstva, niti mare za iole logičan obzir, kada je potrebno iskonstruisati aferu tamo gde je nema. Najnovija predstava u režiji večitih blokadera i dežurnih huškača odigrala se ispred Palate Albanija u Beogradu. Pod paravanom navodne brige za mladunce bele čiope, blokirane su ulice, zaustavljen je saobraćaj, a blokade sa Veterinarskog fakulteta iskorišćene su za čist politički performans. Ipak, iza fasade tobožnje ekološke svesti, jasno se videla jedina stvarna meta – transparent sa natpisom "Srbija pobeđuje".

Afera "Balkanske ptice": DOS-ov ekocid od dva miliona mrtvih jedinki

Na nezapamćeno licemerje "ekoloških" jurišnika reagovao je politički analitičar i novinar Uroš Piper, koji je jednim podsećanjem potpuno srušio lažni narativ blokadera. Piper je izvukao na svetlost dana jednu od najvećih i najsramnijih ekoloških klanica u modernoj istoriji Evrope – aferu "Balkanske ptice" iz 2002. godine, iz vremena kada su Srbijom gospodarili političari koji danas dižu glas protiv svega što se kosi sa njihovim narativom.

Dok danas liju lažne "krokodilske suze" nad pticama koje su na kraju bezbedno zbrinute, Piper je podsetio javnost na zastrašujuće činjenice iz ovog vremena i ove afere:

"1. Dva miliona ptica zaštićenih vrsta (prepelica, grlica, ševa, močvarica...) prokrijumčareno iz Srbije za Italiju do otkrivanja afere 2002. godine.

2. U aferi "Balkanske ptice" zaštićene vrste završavale kao jela u skupim italijanskim restoranima.

3. Ceo lanac bio uključen u to: Italijanski kupci, naši lovci, lovačka udruženja, inspektori, ljudi u nadležnim Ministarstvima u Srbiji, političari iz vrha DOS-a.

4. NIKADA u Srbiji nije pokrenut NIJEDAN krivični postupak za uništenje 2 miliona ptica iz zaštićenih vrsta.

5. U Italiji održano suđenje i 7 osoba pravosnažno osuđeno."

Piper: Korupcija ubija, a vas je baš briga!

U svom oštrom osvrtu, Piper je direktno mapirao suštinu problema – korupciju koja je u njihovo vreme doslovno proždirala prirodu i institucije, dok danas ti isti ljudi pokušavaju da drže lekcije o humanosti.

- Ti vam danas govore da se brinu za ptice koje su ispod panoa na zgradi Palate Albanija. Ptice koje su spašene na kraju. Ali ovih 2 miliona ptica niko nije imao da spasi, jer je bila korupcija. E da, korupcija ubija, korupcija ubija ptice, a vas baš briga za to. I da ne iskoristite bilo šta što možete da biste dobili neki politički poen. Bedno!" – poručio je Piper.

Narod u Srbiji, kako zaključuje Piper, odlično pamti njihova dela, njihove afere i njihov odnos prema sopstvenoj zemlji. Sa istorijom koja iza sebe ostavlja milionske ekocide i pustoš u institucijama, ovi lažni dušebrižnici nemaju šta da traže pred građanima. Sa ovakvim lažima i providnim manipulacijama, jedino mesto koje im je garantovano jeste – smetlište političke istorije, dodao je Piper.

- Svaki povod će licemeri blokaderi da pokušaju da iskoriste za politikanstvo, baš njih briga za bele čiope! Pokazali su u vreme svoje vlasti (afera Balkanske ptice) ko su i šta su! Zato na izborima idu na smetlište istorije! - zaključio je Piper.