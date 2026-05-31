- E to je važna poruka. To je ključno. Kada kažete "ne postoji nijedno nerazrešeno ubistvo", hajde ti onda, kada misliš da ćeš da počiniš to najteže krivično delo, razmisli dobro hoćeš li da ga učiniš ili nećeš. Isti je slučaj sa svim drugim teškim krivičnim delima - rekao je Aleksandar Vučić na svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije u Palati Srbija.

Dan policije 2026: Svečana akademija i dodela odlikovanja Foto: Petar Aleksić

Predsednik je naglasio i da je policija u Srbiji izdržala težak pritisak spolja u prethodnih nekoliko godina, posebno u prethodnoj dodajući da postoje pokušaji, što, kako kaže, dobro znaju ljudi u vrhu policije, da se policiji oduzmu sve nadležnosti i da policija ne bude čak ni servis tužilaštva, nego da ne sme ništa ni da radi.

- Policija koja ne bi smela da interveniše ni kada vidi da neko nekoga tuče na ulici, napada na ulici, ili izvršava krivično delo dok ne dobije nalog od onih koji su poslušni prema spoljnim faktorima - rekao je Vučić.

On je dodao da obećava da neće dozvoliti da policija bude ponižena i da se ne pita ni za šta iako, kako je naveo, zna da će to kod nekih, posebno kod snaga spolja, da izazove salvu napada.

