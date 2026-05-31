Slušaj vest

- Vi ste svakako stub države, mislim da radite jedan od najtežih poslova, nikada nikoga niste zadužili a svima ste krivi, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić svim pripadnicima MUP Srbije na njihov dan - Dan policije, Dan MUP i njihovu slavu - Svetu Trojicu.  

- Ali to je i najčasniji poziv, na kraju svi mi tražimo podršku i zaštitu policije, dodao je predsednik i naglasio da je policija Srbije izdržala težak pritisak spolja.

- Postoje pokušaji i postojaće da se policiji oduzmu sve nadležnosti. Ja vam samo jednu stvar obećavam, dok na bilo koji način budemo o dlučivali o budućnosti Srbije i dok se pitam za bilo šta, neću dozvoliti to da policija bude ponižena i da se ne pita ni za šta. Policajac će da ima svoje dostojanstvo, da ima svoj ponos! To je ono za šta ćemo zajednički da se izborimo, živela slobodna Srbija, poručio je šef države.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ URUČIO MEDALJE POVODOM DANA POLICIJE I PORUČIO: Dok se god budem pitao za bilo šta, neću dozvoliti da policija bude ponižavana! Plate će rasti
vucic.png
PolitikaLJUDI U VRHU MUP DOBRO ZNAJU DA POSTOJE TAKVI POKUŠAJI... Predsednik Vučić jasno poručio - Neću dozvoliti da policija bude ponižena
WhatsApp Image 2026-05-31 at 11.52.39.jpeg
PolitikaVUČIĆ RAZGOVARAO SA ŠEIKOM MOHAMEDOM BIN ZAJEDOM: Glavne teme aktuelni izazovi širom sveta i situacija na Bliskom istoku, pozvao vladara UAE da poseti Srbiju
Aleksandar Vučić (10).jpg
PolitikaVUČIĆ OBJAVIO SNIMAK ZBRINJAVANJA PTICA NA PALATI ALBANIJA, PA PORUČIO BLOKADERIMA: Nije ovde reč o zaštiti ptica, smeta im transparent "Srbija pobeđuje"
Aleksandar Vučić
PolitikaVUČIĆ SUMIRA UTISKE POSLE ISTORIJSKE POSETE: Predsednik sutra u "Ćirilici" govori o svemu što je Srbija postigla kroz sporazume potpisane u Kini
Aleksandar Vučić u Kini Si Đinping